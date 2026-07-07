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07.07.2026, 14:37

«Была определённая затоварка» - в Минэнерго объяснили очереди на заправках автогазом

Общество 0 2 696 Ольга Максимова

В Министерстве энергетики заявили, что дефицита сжиженного нефтяного газа в Казахстане нет, а очереди на отдельных автогазозаправочных станциях на западе страны были связаны с логистикой. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

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На сегодняшний день все газоперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, а необходимые объёмы топлива были своевременно распределены между регионами, заверил вице-министр.

«Министерство с начала месяца распределило в регионы все необходимые объёмы. При возможности выработки дополнительных объёмов газа мы также распределяем их в регионы. На сегодняшний день какого-либо дефицита в регионах не наблюдается», — сказал Кайырхан Туткышбаев.

Он также прокомментировал сообщения о пробках на автогазовых заправках в некоторых западных регионах, которые появились на прошлой неделе.

«Министерство своевременно выделило все необходимые объёмы. Там вопросы были связаны с логистикой и доставкой сжиженного нефтяного газа. Была определенная затоварка. На сегодня все эти вопросы решены. Какого-либо дефицита в регионах не наблюдается», - отметил Кайырхан Туткышбаев.

По его словам, Министерство энергетики держит ситуацию на постоянном контроле и совместно с акиматами и КТЖ в ручном режиме решает возникающие вопросы.

Напомним, с наступлением теплого сезона мангистаусцы столкнулись с дефицитом сжиженного нефтяного топлива на АГЗС.

Для справки

Затоварка (или затоваривание) — это ситуация, при которой производство или закупки товаров значительно превышают потребительский спрос, из-за чего продукция скапливается на складах и не распродается в установленные сроки.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
В любом случае это сговор, перед очередным поднятием цен на автогаз.
08.07.2026, 03:21
Rakka202
Rakka202
Да не продавайте россиянам бензин, газ и ДТ. У нас в стране свои проблемы а дополнительные проблемы с их стороны нам не надо. Как комары но их тысячи, выкачивают топливо там где они есть, при чем в наглую заполняют по 3-4 канистров в тихаря без лишних глаз. Надо давать право заправляться тем, у кого гражданство РК. Из-за них у нас в скором времени всё резко подорожает.
07.07.2026, 23:30
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