«Была определённая затоварка» - в Минэнерго объяснили очереди на заправках автогазом

В Министерстве энергетики заявили, что дефицита сжиженного нефтяного газа в Казахстане нет, а очереди на отдельных автогазозаправочных станциях на западе страны были связаны с логистикой. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Иллюстративное фото: envato.com

На сегодняшний день все газоперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, а необходимые объёмы топлива были своевременно распределены между регионами, заверил вице-министр.

«Министерство с начала месяца распределило в регионы все необходимые объёмы. При возможности выработки дополнительных объёмов газа мы также распределяем их в регионы. На сегодняшний день какого-либо дефицита в регионах не наблюдается», — сказал Кайырхан Туткышбаев.

Он также прокомментировал сообщения о пробках на автогазовых заправках в некоторых западных регионах, которые появились на прошлой неделе.

«Министерство своевременно выделило все необходимые объёмы. Там вопросы были связаны с логистикой и доставкой сжиженного нефтяного газа. Была определенная затоварка. На сегодня все эти вопросы решены. Какого-либо дефицита в регионах не наблюдается», - отметил Кайырхан Туткышбаев.

По его словам, Министерство энергетики держит ситуацию на постоянном контроле и совместно с акиматами и КТЖ в ручном режиме решает возникающие вопросы.

Напомним, с наступлением теплого сезона мангистаусцы столкнулись с дефицитом сжиженного нефтяного топлива на АГЗС.

Для справки

Затоварка (или затоваривание) — это ситуация, при которой производство или закупки товаров значительно превышают потребительский спрос, из-за чего продукция скапливается на складах и не распродается в установленные сроки.