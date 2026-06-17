«Призрачная буханка»: в Актау с продажи оперативно убрали автомобиль со спецокраской

На популярной площадке по продаже автомобилей появилось объявление о продаже УАЗ «Буханка» с полицейской раскраской, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта объявлений о продаже автотранспорта

На сайте Kolesa.kz появилось объявление о продаже автомобиля УАЗ «Буханка» 2012 года выпуска с надписью POLISIA. Стоимость машины - 2 миллиона тенге.

Публикация сразу привлекла внимание пользователей. Многие задались вопросом, каким образом автомобиль, внешне напоминающий служебный транспорт правоохранительных органов, оказался в свободной продаже.

Пользователи не исключили тот факт, что машина могла быть официально списана и реализована государством через предусмотренные процедуры. В таком случае автомобиль вполне мог попасть на вторичный рынок. Однако после продажи бывшего служебного транспорта его новый владелец должен был привести внешний вид машины в соответствие с требованиями законодательства, включая удаление специальной раскраски и обозначений.

Водители попросили проверить законность происхождения автомобиля и обстоятельства его продажи.

Корреспондент намеревался направить запрос в департамент полиции региона, а также связаться с автором объявления для получения комментариев. Однако сделать это не удалось - объявление неожиданно исчезло с площадки после того, как история начала обсуждаться.

По какой причине продавец снял объявление, остается неизвестным.