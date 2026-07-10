Такого полицейские в Казахстане еще не видели: водитель Shacman управлял номером с помощью троса (видео)

В Астане полицейские задержали водителя грузовика, который оборудовал автомобиль специальным механизмом для сокрытия государственного номера от камер фиксации нарушений. За попытку избежать ответственности мужчина лишился водительских прав и получил административный арест, сообщает Lada.kz со ссылкой на polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

В Астане водитель управлял госномером прямо из кабины

Во время патрулирования сотрудники полка патрульной полиции обратили внимание на грузовой автомобиль Shacman. Полицейские заметили, что при приближении к камерам автоматической фиксации нарушений водитель изменил положение государственного регистрационного номера, сделав его нечитаемым.

После этого грузовик был остановлен для проверки.

Как работала схема

Как выяснили сотрудники полиции, 34-летний водитель заранее оборудовал автомобиль специальным приспособлением. От рулевого колеса к государственному номерному знаку был протянут трос, с помощью которого можно было дистанционно поднимать или опускать номер прямо во время движения.

Такой механизм позволял скрывать регистрационный знак именно в тот момент, когда автомобиль проезжал мимо комплексов автоматической фиксации нарушений.

Чем закончилась попытка обмануть камеры

В отношении водителя составили административный материал за управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными устройствами, препятствующими их идентификации.

По решению суда нарушителя лишили права управления транспортными средствами сроком на один год. Кроме того, ему назначили административный арест.

Что напоминают в полиции

В полиции подчеркнули, что использование любых устройств, скрывающих или затрудняющих идентификацию государственных регистрационных номеров, считается грубым нарушением законодательства.

Правоохранители отмечают, что подобные нарушения выявляются не только с помощью камер видеонаблюдения, но и во время патрулирования дорог. Попытки избежать автоматической фиксации нарушений не освобождают водителей от ответственности — каждый такой факт получает правовую оценку в соответствии с действующим законодательством.