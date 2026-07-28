Кто испортил газон у моря? Жители Актау заметили повреждения на набережной 15 микрорайона

Жители Актау пожаловались на поврежденное искусственное покрытие на набережной в 15 микрорайоне. По словам горожан, газон, который используют для занятий спортом и отдыха, местами пришел в негодность, передаёт Lada.kz .

Фото редакции Lada.kz

В редакцию Lada.kz обратились жители города, обеспокоенные состоянием искусственного покрытия. Они рассказали, что на участке набережной, где ежедневно занимаются спортом взрослые и дети, покрытие местами повреждено и пришло в негодность.

По мнению некоторых горожан, газон мог быть поврежден вертолетами, которые вчера, 27 июля пролетали вдоль береговой линии и совершали посадку на территории набережной.

Видео: @ mahabbat_bekzhan Instagram

Мы не знаем, действительно ли это произошло из-за вертолетов, но покрытие сильно испорчено. Здесь каждый день занимаются люди, бегают дети. Хотелось бы понять, кто теперь будет восстанавливать газон и будут ли это делать вообще, — рассказали жители Актау.

Горожане отмечают, что искусственное покрытие было одним из наиболее востребованных мест для занятий спортом и просят ответственные органы оценить ущерб и принять меры по его восстановлению.

Редакция Lada.kz направила официальный запрос в акимат Актау с просьбой прокомментировать ситуацию, сообщить причины повреждения покрытия и уточнить, планируется ли его восстановление. На момент публикации ответ от городских властей не поступил.

Напомним, вчера, 26 июля жители Актау сообщили о вертолетах, которые пролетали вдоль береговой линии города. Официальных комментариев по поводу происходящего нет, а в ДЧС Мангистауской области заявили, что не располагают информацией о полетах, хоть ливреи указывают на принадлежность к их ведомству. Очевидцы предполагают, что воздушная техника может быть задействована в съемках фильма с участием голливудского актера Джеки Чана.