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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 469

Асет Манов: Ряд причин мешает мангистауским фермерам поставлять верблюжье молоко в Арабские Эмираты

Отсутствие квалифицированных технологов, оборудования и дорогостоящая логистика не позволяют фермерам Мангистау выйти на рынок молочной продукции Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива «Болашак» Асет Манов.

Фото из архива "Лады"
Мангистауское верблюжье молоко заинтересовало предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По словам Асета Манова, для организации реализации продукции за пределами Казахстана необходимо решить ряд проблем.

- Иностранных покупателей заинтересовало наше молоко. Это не шубат, которым именуют напиток, а именно молоко. Высокая жирность - это ценная особенность, за которую покупатель готов платить. Но выйти сейчас на рынок ОАЭ не представляется возможным. Во-первых, логистика. Если пользоваться авиасообщением - это отразится на себестоимости, если автотранспортом - приходится задействовать две страны: Туркменистан и Иран. Во-вторых, система сертификации и стандартизации в ОАЭ отличается высокими стандартами, к которым наши фермеры пока не готовы, для этого требуется дорогостоящее оборудование. В-третьих, в Актау отсутствуют квалифицированные технологи. И еще проблема, в Мангистау отсутствуют пункты по приему верблюжьего молока. Вывод: пока наши товары не могут конкурировать с товарами на рынке ОАЭ, - рассказал Асет Манов.

Асет Манов отметил, что у фермеров из Мангистау есть возможность экспорта молока в Россию.

- Этот рынок более удобный с логистической точки зрения, оформленный в рамках Евразийского экономического пространства, и безбарьерный в языковом плане. Если все проблемы удастся решить, то выйти на рынок России возможно в течение полугода, а до конца года представить продукцию и на торговой площадке в ОАЭ, - отметил Асет Манов.

В Мангистау существуют проблемы с реализацией молочной и мясной продукции.

- Кооператив планирует открыть в пяти районах области (Тупкараганский, Каракиянский, Мунайлинский, Мангистауский и Бейнеуский), а также в Актау и Жанаозен пункты по приему верблюжьего молока. Уже поданы заявки в ТОО «Мангыстауагросервис» для приобретения в лизинг необходимого оборудования. Отсутствие субсидий на верблюжье молоко – тоже вопрос пока нерешенный. И если сельскохозяйственный производственный кооператив «Болашак» начнет получать заказы из ОАЭ, это будет реальным вкладом в развитие сельского хозяйства региона, - отметил советник председателя ОЮЛ «Мангистауская индустриальная палата» Нурбол Окуов.

Стоит отметить, что жирность мангистауского верблюжьего молока достигает 6-7%, а в ОАЭ не превышает 3-4%. По официальным данным комитета статистики министерства нацэкономики РК, 30% поголовья верблюдов страны сосредоточено в Мангистау, это около 50 тысяч голов. По неофициальным данным, более 50% верблюжьего поголовья Казахстана содержится в Мангистау.

Ранее Нурбол Окуов рассказал, что жители ОАЭ высоко оценили вкус шубата.

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Комментарии ( 4 )

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  • trump
 imho_tep (Посетители) Сегодня, 14:41
главной показать высокий амбиций и какбы сильный желаний ,инвестиции заполучить,а там и трава не расти..

Вера - это моё, личное... о ней никому неведомо, никто не может мою веру оскорбить, ибо не знает ее, и не ведает о ней, ибо знает ее лишь тот, чьё имя не произносят всуе. Религиозность - суть публичное, но не мое, и нет мне дела до нее, поскольку толпою правят волки, хоть даже в шкурах и овечьих.
 
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  • Jax
  • imho_tep
  • trump
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:57
Ещё на свой рынок выйти не смогли,а уже на международный замахнулись. Смешно!
Бодяженный шубат на обочине или в грязном контейнере,из б/у баклажек продавать по заоблачной цене? Это не бизнес ,а каменный век.
 
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  • Lurker
  • RRR
  • imho_tep
 бася (Посетители) Сегодня, 13:32
а что в эмиратах верблюды перевелись?

В Мангистау существуют проблемы с реализацией молочной и мясной продукции?

ну так не надо цены накручивать..
вообще не беру местное мясо,ведь вкус зависит от кормов,а что они едят в степи? да ещё любители по помойкам шляться,никогда не забуду корову жующую памперс..
к вкусу местного мяса надо привыкать с детства..
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 13:18
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