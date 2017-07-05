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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 276

Аянат Даулеталина из Актау завоевала гран-при на международном фестивале Prince&Princess of the World

В Болгарии прошел международный фестиваль красоты и таланта Prince&Princess of the World, в котором принимали участие 55 детей из 15 стран мира. Честь Актау на конкурсе защищала шестилетняя Аянат Даулеталина, которой удалось завоевать гран-при.

Аянат Даулеталина (на фото слева) на награждении
Фестиваль Prince&Princess of the World в этом году проходил в Болгарии в шестой раз. В нем участвовали дети из 15 стран мира, таких как: Казахстан, Россия, Украина, Филиппины и многих других. Актау на конкурсе представляла шестилетняя Аянат Даулеталина, воспитанница школы моделей Di school. Девочка завоевала гран-при.

- Мы долго готовились к участию в фестивале. Конечно, очень сильно волновались, поскольку представляли целую страну. Несмотря на то, что от некоторых стран было по несколько участников, а от нас только одна Аянат, нам удалось достойно выступить и привезти домой гран-при, чему мы были очень рады, - рассказала Диляра Турина, руководитель школы моделей Di school.

Фестиваль длился семь дней. В каждый из них юные модели проходили разные испытания. Первый конкурс назывался «Международный день дружбы», где каждая страна представляла свои традиции и обычаи.

Во второй, «День красоты и моды», проходило одно из самых волнительных, по словам Диляры Туриной, испытаний - интервью с жюри.

- В интервью с членами жюри Аянат пела о себе на казахском языке, а затем дополнительно еще и рассказывала на русском, английском и болгарском. Члены жюри были из разных стран. Они задавали ей вопросы на английском языке и были удивлены, что в свои шесть лет Аянат очень уверено отвечала на них, - рассказала Диляра Турина.

В третий конкурсный день, «День талантов», Аянат Даулеталина пела песню про день рождения. А в финале конкурса демонстрировала национальный костюм, а также платье в стиле «Мой любимый персонаж». Аянат была в платье Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».

- Все платья для Аянат были предоставлены домом моды «Нур Шах». Наряды были очень красивые, это отметили и члены жюри, и представители других стран. На награждении мы очень волновались, но когда услышали, что Аянат взяла гран-при, были счастливы. От радости Аянат даже заплакала. Одновременно с фестивалем прошел конкурс Star of the world-2017, где Аянат спела песню и станцевала два танца, завоевав три золотые медали в своих возрастных категориях, - отметила Диляра Турина.

Фото из архива Диляры Туриной



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Аянат Даулеталина из Актау завоевала гран-при на международном фестивале «Prince&Princess of the World»


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:27
Аянат жарады. Болғар елiн таң қалдырды, керемет. Диляра апайының еңбегi өлшеусiӡ ...
 
 

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