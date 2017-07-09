Советы врача: Как избежать солнечного удара

Жансерик Шаухымбердиев, заведующий отделением травматологии и ортопедии МОБ. Фото автора

Жансерик Шаухымбердиев окончил Акмолинский государственный медицинский институт в 1993 году. Обучался в клинической ординатуре и аспирантуре по специальности «Травматология и ортопедия». Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, главный внештатный травматолог-ортопед областного управления здравоохранения области. Заведует отделением травматологии и ортопедии с 2012 года.



Тепловой и солнечный удар (перегревание) – опасные состояния, которые без своевременной помощи напрямую угрожают жизни человека.

Тепловой удар возникает вследствие сильного перегревания организма. Суть теплового удара заключается в интенсивном тепловом воздействии и параллельном снижении теплоотдачи в организме. Тепловой удар может случиться как в жаркую погоду, так и в условиях повышенной температуры в бане, сауне, жарком помещении, транспорте.

Солнечный удар – это разновидность или частный случай теплового удара, возникающий из-за воздействия прямых солнечных лучей. Вследствие перегрева возникает расширение сосудов головы, соответственно, увеличивается приток крови к этой области.

- Тепловой удар коварнее и опаснее из-за того, что не всегда пациент может связать свое состояние с перегревом, тогда как при солнечном ударе все очевидно. В отличие от солнечного удара тепловой удар не обязательно возникает под влиянием солнечных лучей. Он может развиться как на открытом пространстве, так и в помещении, как в солнечную, так и в пасмурную погоду. Возникновению такого состояния могут способствовать условия профессиональной деятельности, например, работа в горячем цехе или на стройплощадке в летнее время, - говорит Жансерик Шаухымбердиев.



Что происходит с организмом во время теплового удара?

Как пояснил травматолог, терморегуляция организма протекает в нормальных физиологических реакциях при температуре тела около 36-37 градусов. При изменении внешних условий меняется и механизм теплоотдачи, включаются патологические реакции: на первоначальном этапе возникает короткая стадия компенсации, когда организм еще справляется с перегреванием; компенсаторные действия на фоне перегрева приводят к срыву механизма терморегуляции; нарастает температура тела: организм пытается создать баланс, сравняв свою собственную температуру с окружающей средой.



Факторы риска

Пожилой и детский возраст, беременность; наличие хронических заболеваний: гипертоническая и ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, бронхиальная астма, инсульт или инфаркт в анамнезе; избыточный вес; алкогольное или наркотическое опьянение; прием мочегонных средств; интенсивный физический труд.



Симптомы теплового удара у взрослых и детей

Покраснение кожных покровов; кожные покровы холодные на ощупь, иногда с синюшным оттенком; слабость, сонливость; помутнение сознания, одышка; холодный пот, сильная головная боль и головокружение; жажда и сухость во рту; потемнение в глазах; учащение и ослабление пульса; высокая температура (до 40 градусов); тошнота, рвота, боли в животе; задержка мочеиспускания; в тяжелых случаях: судороги, нарушение сознания. Симптомы теплового удара у детей – такие же, только клиника всегда будет более выраженной, а состояние – тяжелее. Симптомы, которые больше характерны для детей – это носовое кровотечение и рвота на фоне теплового удара.



Симптомы солнечного удара

По словам травматолога, признаки солнечного удара у взрослых аналогичны таковым при тепловом ударе. Может наблюдаться несколько симптомов, но всегда пациент будет указывать на длительное нахождение под солнцем. Как правило, пагубное воздействие солнца, помимо общего состояния, будет отражаться на состоянии кожных покровов, которые будут красными, отекшими, прикосновение к коже является крайне болезненным и неприятным. Солнечный удар часто сопровождается солнечными термическими ожогами.



- Симптомы солнечного удара у детей не сильно отличаются от взрослых. Дети всегда тяжелее переносят перегрев, становятся плаксивыми или, наоборот, апатичными, отказываются от питья и еды. Детскому организму с еще не сформированными механизмами терморегуляции достаточно и 15-минутного пребывания под прямым солнечным светом, чтобы получить солнечный удар, - подчеркнул Жансерик Шаухымбердиев.



Первая медицинская помощь

Действия по оказанию первой помощи, по словам врача, играют главнейшую роль в профилактике прогрессирования нарушений терморегуляции. Они должны быть оперативными, а главное – своевременными.

Необходимо изолировать пострадавшего от тепла, посадить в тени, вывести в прохладное проветриваемое помещение, вызвать скорую медицинскую помощь.



Если сознание нарушено:

- дать понюхать нашатырный спирт, потереть височную область и ущипнуть за мочки ушей;

- снять одежду, увеличивающую нагревание тела и стесняющую движения;

- открыть окна, обеспечив приток свежего воздуха;

- положить под голову валик из подручных средств;

- накрыть тело влажной тканью.

В лобную область головы и под затылок, паховые и подмышечные области нужно положить холодные охлаждающие компрессы: холодное полотенце, кусочки льда, завернутые в ткань, специальный охлаждающий пакет, бутылку с холодной водой.

Если на коже имеются солнечные ожоги – приложить к ним прохладные примочки, которые следует менять по мере нагревания и подсыхания ткани. Если под рукой есть спрей «Олазоль» или «Пантенол» – смазать им места с ожогами.

Если больной может передвигаться сам – поместить его под душ или в прохладную ванну. Если передвижение затруднено – обливать тело прохладной водой. Дать больному обильное прохладное питье, чай и негазированную минеральную воду, компот. Нельзя давать крепкий кофе, сладкие газированные напитки.



Как избежать теплового удара?

- В первую очередь избегать повышенной физической активности и пассивного нахождения под прямым солнечным светом в часы высокой активности солнца - с 11:00 до 16:00. Кроме того, нужно защищаться от прямых солнечных лучей: носить головной убор светлых тонов, пользоваться зонтиком, отдыхать под навесом или в тени деревьев; носить одежду из натуральных тканей и светлых тонов; соблюдать адекватный питьевой режим, выпивая не менее 1,5-2 литров воды в день, - советует врач-травматолог.

При работе или нахождении в помещениях с повышенной температурой воздуха врач рекомендует чаще открывать окна, проветривать помещение, использовать кондиционеры и вентиляторы, периодически выходить на 5-10 минут в прохладные помещения.

- Стоит также избегать переедания, особенно жирной и острой пищей, которая забирает воду из организма. Нельзя употреблять крепкие спиртные напитки в жаркое время. При работе в условиях повышенного теплового режима следует каждый час делать кратковременные перерывы, соблюдать питьевой режим и выбирать подходящую спецодежду, - отметил Жансерик Шаухымбердиев.



В группу риска получения теплового и солнечного удара входят:

- дети и пожилые люди;

- беременные;

- люди с избыточной массой тела;

- люди, страдающие сердечно-сосудистыми и хроническими соматическими заболеваниями;

- люди, носящие синтетическую тесную одежду, употребляющие алкогольные напитки под открытым солнцем;

- лица, интенсивно занимающиеся спортом или физическим трудом.