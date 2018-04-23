В Актау планируют открыть Казахстанский морской университет

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Морской университет планируют открыть на базе Мангистауского гуманитарно-технического университета.



- Акимат Актау выделил землю под строительство учебного городка. Здесь будет расположен учебный кампус, исследовательский центр, общежитие для студентов на 1500 мест и служебное жилье для педагогов. В университете будут обучаться студенты со всего Казахстана, - отметил Жуматай Алиев, ректор Центрально-Азиатского университета.



В Казахстане подготовку специалистов по морским специальностям осуществляют Yessenov University (Актау), Атырауский университет нефти и газа и Казахстано-Британский технический университет (Алматы).