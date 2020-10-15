Бердыбек Каралтаев: Трое школьников и один учитель больны коронавирусом сегодня в Мангистау

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В СЭС разъяснили информацию о том, что в Мангистауской области заразились коронавирусом 43 школьника и 23 сотрудника детских садов и школ. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Гани Надуев.
Начальник эпидемиологического отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Бердыбек Каралтаев заявил, что это статистические цифры с начала регистрации первых случаев заболевания коронавирусом. По его данным, в регионе с начала учебного года коронавирусную инфекцию обнаружили только у троих школьников и у одного учителя.
- Двое школьников, чьи анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции, учились дистанционно. Ещё один школьник учился в средней школе №29. Он находится на карантине. Учеников дежурного класса, в котором он учился, тоже отправили на карантин. У всех, кто контактировал с заболевшим ребёнком, будут брать анализ на Cobid-19 бесплатно, на дому на седьмой день нахождения на карантине. Если все дети окажутся здоровы, то они вновь возобновят свои занятия в школах. Также коронавирус выявили у учителя английского языка в школе Мунайлинского района. Все, кто контактировал с преподавателем, будут проходить обследование, - сообщил Бердыбек Каралтаев.
В управлении образования Мангистауской области сообщили, что в случае заражения одного ребёнка коронавирусной инфекцией, в классе объявляется карантин, но школа продолжает работать. Эти меры предпринимаются в соответствии с санитарными требованиями.
Начальник эпидемиологического отдела также отметил, что в случае, если ребёнок заболел простудой или гриппом – администрация школ и детских садов не имеет права требовать справки ПЦР теста на Covid-19.
- Если сами родители хотят точно знать, болеет ли ребёнок коронавирусом, то они могут потребовать у участкового врача, чтобы в поликлинике у ребёнка взяли ПЦР-тест бесплатно, - прокомментировали в эпидемиологическом отделе.
Тем временем депутаты городского маслихата опубликовали обращение главному санитарному врачу Мангистауской области Газизу Надуеву и руководителю управления здравоохранения Мангистауской области Жаманбаевой Жамал. В своём обращении депутаты потребовали от властей сообщать населению информацию отдельно о новых случаях с сентября месяца, в понятном и доступном формате.
В интервью Lada.kz депутат городского маслихата Аббат Урисбаев заявил, что нужно провести рейды в школах, чтобы выяснить, как реализуются меры по борьбе с коронавирусом.
- Я хочу провести мониторинг в школах, чтобы понять в каких школах были очаги заражения. Надо проверить имеются ли антисептики, соблюдается ли масочный режим среди учащихся и учителей. Также я хочу выяснить, допускают ли к занятиям детей, которые заболели ОРВИ. Ведь симптомы коронавируса и ОРВИ схожи. Какие могут быть гарантии, что ребёнок, который заболел якобы ОРВИ, не будет дальше заражать учителей и одноклассников, - заявил Аббат Урисбаев.
Автор материала Диляра Искакова
Начальник эпидемиологического отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Бердыбек Каралтаев заявил, что это статистические цифры с начала регистрации первых случаев заболевания коронавирусом. По его данным, в регионе с начала учебного года коронавирусную инфекцию обнаружили только у троих школьников и у одного учителя.
- Двое школьников, чьи анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции, учились дистанционно. Ещё один школьник учился в средней школе №29. Он находится на карантине. Учеников дежурного класса, в котором он учился, тоже отправили на карантин. У всех, кто контактировал с заболевшим ребёнком, будут брать анализ на Cobid-19 бесплатно, на дому на седьмой день нахождения на карантине. Если все дети окажутся здоровы, то они вновь возобновят свои занятия в школах. Также коронавирус выявили у учителя английского языка в школе Мунайлинского района. Все, кто контактировал с преподавателем, будут проходить обследование, - сообщил Бердыбек Каралтаев.
В управлении образования Мангистауской области сообщили, что в случае заражения одного ребёнка коронавирусной инфекцией, в классе объявляется карантин, но школа продолжает работать. Эти меры предпринимаются в соответствии с санитарными требованиями.
Начальник эпидемиологического отдела также отметил, что в случае, если ребёнок заболел простудой или гриппом – администрация школ и детских садов не имеет права требовать справки ПЦР теста на Covid-19.
- Если сами родители хотят точно знать, болеет ли ребёнок коронавирусом, то они могут потребовать у участкового врача, чтобы в поликлинике у ребёнка взяли ПЦР-тест бесплатно, - прокомментировали в эпидемиологическом отделе.
Тем временем депутаты городского маслихата опубликовали обращение главному санитарному врачу Мангистауской области Газизу Надуеву и руководителю управления здравоохранения Мангистауской области Жаманбаевой Жамал. В своём обращении депутаты потребовали от властей сообщать населению информацию отдельно о новых случаях с сентября месяца, в понятном и доступном формате.
В интервью Lada.kz депутат городского маслихата Аббат Урисбаев заявил, что нужно провести рейды в школах, чтобы выяснить, как реализуются меры по борьбе с коронавирусом.
- Я хочу провести мониторинг в школах, чтобы понять в каких школах были очаги заражения. Надо проверить имеются ли антисептики, соблюдается ли масочный режим среди учащихся и учителей. Также я хочу выяснить, допускают ли к занятиям детей, которые заболели ОРВИ. Ведь симптомы коронавируса и ОРВИ схожи. Какие могут быть гарантии, что ребёнок, который заболел якобы ОРВИ, не будет дальше заражать учителей и одноклассников, - заявил Аббат Урисбаев.
Автор материала Диляра Искакова