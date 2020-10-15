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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:15

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Бердыбек Каралтаев: Трое школьников и один учитель больны коронавирусом сегодня в Мангистау

С начала учебного года в Мангистау выявили коронавирусную инфекцию только у троих школьников и у одного учителя. Все они находятся на самоизоляции. Об этом сообщил начальник эпидимиологического отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Бердыбек Каралтаев.

Иллюстративное фото
В СЭС разъяснили информацию о том, что в Мангистауской области заразились коронавирусом 43 школьника и 23 сотрудника детских садов и школ. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Гани Надуев.

Начальник эпидемиологического отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Бердыбек Каралтаев заявил, что это статистические цифры с начала регистрации первых случаев заболевания коронавирусом. По его данным, в регионе с начала учебного года коронавирусную инфекцию обнаружили только у троих школьников и у одного учителя.

- Двое школьников, чьи анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции, учились дистанционно. Ещё один школьник учился в средней школе №29. Он находится на карантине. Учеников дежурного класса, в котором он учился, тоже отправили на карантин. У всех, кто контактировал с заболевшим ребёнком, будут брать анализ на Cobid-19 бесплатно, на дому на седьмой день нахождения на карантине. Если все дети окажутся здоровы, то они вновь возобновят свои занятия в школах. Также коронавирус выявили у учителя английского языка в школе Мунайлинского района. Все, кто контактировал с преподавателем, будут проходить обследование, - сообщил Бердыбек Каралтаев.

В управлении образования Мангистауской области сообщили, что в случае заражения одного ребёнка коронавирусной инфекцией, в классе объявляется карантин, но школа продолжает работать. Эти меры предпринимаются в соответствии с санитарными требованиями.

Начальник эпидемиологического отдела также отметил, что в случае, если ребёнок заболел простудой или гриппом – администрация школ и детских садов не имеет права требовать справки ПЦР теста на Covid-19.

- Если сами родители хотят точно знать, болеет ли ребёнок коронавирусом, то они могут потребовать у участкового врача, чтобы в поликлинике у ребёнка взяли ПЦР-тест бесплатно, - прокомментировали в эпидемиологическом отделе.

Тем временем депутаты городского маслихата опубликовали обращение главному санитарному врачу Мангистауской области Газизу Надуеву и руководителю управления здравоохранения Мангистауской области Жаманбаевой Жамал. В своём обращении депутаты потребовали от властей сообщать населению информацию отдельно о новых случаях с сентября месяца, в понятном и доступном формате.

В интервью Lada.kz депутат городского маслихата Аббат Урисбаев заявил, что нужно провести рейды в школах, чтобы выяснить, как реализуются меры по борьбе с коронавирусом.

- Я хочу провести мониторинг в школах, чтобы понять в каких школах были очаги заражения. Надо проверить имеются ли антисептики, соблюдается ли масочный режим среди учащихся и учителей. Также я хочу выяснить, допускают ли к занятиям детей, которые заболели ОРВИ. Ведь симптомы коронавируса и ОРВИ схожи. Какие могут быть гарантии, что ребёнок, который заболел якобы ОРВИ, не будет дальше заражать учителей и одноклассников, - заявил Аббат Урисбаев.

Автор материала Диляра Искакова



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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:30
Я хочу провести мониторинг в школах

а поработать вы не хотите?
лишь бы ничего не делать а только мониторить smoke
вы прежде чем школы кошмарить, хоть что то сами для них сделали? вы этот анисептик, который собрались проверять, туда купили поставили?
вы хоть одну маску хоть одному ребенку выдали?
мониторщики хреновы.
 
 

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