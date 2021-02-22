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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:21

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Школьники из Актау выиграли на олимпиаде гранты на обучение в Казахстанско-Британском техническом университете

В Мангистау 44 школьника показали лучшие результаты на ІІ городском этапе республиканской олимпиады. Трое из них стали обладателями грантов на обучение в Казахстанско-Британском техническом университете. Об этом сообщает акимат Актау.

Фото предоставлено акиматом Актау
Завершился ІІ городской этап республиканской олимпиады, который длился пять дней. Всего в городском этапе олимпиады по общеобразовательным предметам приняли участие 428 учащихся, 44 из них получили путёвки на областной этап.

Несмотря на то, что олимпиада ещё не окончена, победители городского этапа уже удостоились грантов и скидок в обучении в Казахстанско-Британском техническом университете, расположенном в Алматы.

Занявшие I место, получили 100% гранта:
1) Наурыз Диас Абылулы (лицей №11);
2) Габдуллин Нурболат Галиевич, (средняя школа №12);
3) Садык Инкар Ерболовна, (гимназия №13);

Занявшие II место, получили 50% гранта:
1) Шагырбай Шаиза Шадиевна, (IT лицей);
2) Орынгалиев Бауыржан Саматович (школа не указана);
3) Жабагин Рахимжан Нурланович, (лицей №11);
4) Алинурова Молдир Касымовна, (средняя школа №29);
5) Коженкова Эвелина Олеговна, (средняя школа №5);
6) Айткали Тлеужан Серикулы, (школа-лицей №7);

Занявшие III место, получили 30% гранта:
1) Бахты Бексултан Маратулы (IT лицей);
2) Джантуреев Орынбасар Жасланович (IT лицей);
3) Джуматаева Арухан Турарбековна (IT школа-лицей);
4) Сунгатова Азиза (средняя школа №17);
5) Абдрешова Асем (средняя школа №28);
6) Кадырова Зарина Винеровна, (школа-лицей №7);
7) Раскулов Владимир Викторович (школа-лицей №7);
8) Васенко Данил Сергеевич (средняя школа N9).

- Желаем удачи 44 нашим ученикам, которые получили путёвки на областной этап олимпиады, - отметили в городском акимате.

По результатам олимпиады средним школам вручили Кубок «Лучшая команда».

Первое место в кубке занял специализированный IT лицей;
2 место разделили школа-лицей №7 и гимназия №13;
3 место досталось IT школе-лицею и средней школе №23.

Казахстанско-Британский технический университет — это казахстанский вуз, ориентированный на подготовку кадров для нефтегазового, информационного, финансового секторов экономики.

Школьники из Актау выиграли на олимпиаде гранты на обучение в Казахстанско-Британском техническом университете

Школьники из Актау выиграли на олимпиаде гранты на обучение в Казахстанско-Британском техническом университете

Школьники из Актау выиграли на олимпиаде гранты на обучение в Казахстанско-Британском техническом университете

Школьники из Актау выиграли на олимпиаде гранты на обучение в Казахстанско-Британском техническом университете

Школьники из Актау выиграли на олимпиаде гранты на обучение в Казахстанско-Британском техническом университете



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