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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:35

Просмотров: 373

Спортсменка из Актау Дабыз Таншолпан завоевала бронзовую медаль на чемпионате страны по боксу

Воспитанница тренера Жараса Калимова завоевали бронзовую медаль на чемпионате Казахстана по боксу среди девочек.

Фото предоставил тренер Жарас Калимов
В воскресенье, 24 апреля, в Костанае завершился чемпионат Казахстана по боксу среди девочек.

В турнире приняли участие 180 участниц из всех областей Казахстана. 

Мангистаускую область представляли три воспитанницы тренера Жараса Калимова.

На протяжении пяти дней спортсменки Алтынай Темиржанова, Влада Бреурош и Дабыз Таншолпан боролись за победу.

Спортсменка из Актау Дабыз Таншолпан завоевала бронзовую медаль на чемпионате страны по боксу


Медаль бронзового отлива команде принесла Дабыз Таншолпан. Спортсменка выступала в весовой категории 60 килограммов. Она усиленно готовилась и настраивались на победу. И ей удалось завоевать медаль.

Спортсменка из Актау Дабыз Таншолпан завоевала бронзовую медаль на чемпионате страны по боксу



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