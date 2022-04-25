Спортсменка из Актау Дабыз Таншолпан завоевала бронзовую медаль на чемпионате страны по боксу

Фото предоставил тренер Жарас Калимов
В воскресенье, 24 апреля, в Костанае завершился чемпионат Казахстана по боксу среди девочек.
В турнире приняли участие 180 участниц из всех областей Казахстана.
Мангистаускую область представляли три воспитанницы тренера Жараса Калимова.
На протяжении пяти дней спортсменки Алтынай Темиржанова, Влада Бреурош и Дабыз Таншолпан боролись за победу.
Медаль бронзового отлива команде принесла Дабыз Таншолпан. Спортсменка выступала в весовой категории 60 килограммов. Она усиленно готовилась и настраивались на победу. И ей удалось завоевать медаль.
В турнире приняли участие 180 участниц из всех областей Казахстана.
Мангистаускую область представляли три воспитанницы тренера Жараса Калимова.
На протяжении пяти дней спортсменки Алтынай Темиржанова, Влада Бреурош и Дабыз Таншолпан боролись за победу.
Медаль бронзового отлива команде принесла Дабыз Таншолпан. Спортсменка выступала в весовой категории 60 килограммов. Она усиленно готовилась и настраивались на победу. И ей удалось завоевать медаль.
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