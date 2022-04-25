Спортсменка из Актау Дабыз Таншолпан завоевала бронзовую медаль на чемпионате страны по боксу

В воскресенье, 24 апреля, в Костанае завершился чемпионат Казахстана по боксу среди девочек.В турнире приняли участие 180 участниц из всех областей Казахстана.Мангистаускую область представляли три воспитанницы тренера Жараса Калимова.На протяжении пяти дней спортсменки Алтынай Темиржанова, Влада Бреурош и Дабыз Таншолпан боролись за победу.Медаль бронзового отлива команде принесла Дабыз Таншолпан. Спортсменка выступала в весовой категории 60 килограммов. Она усиленно готовилась и настраивались на победу. И ей удалось завоевать медаль.