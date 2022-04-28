Пять призовых мест заняли на первенстве страны боксеры из Мангистау

Первенство страны среди юношей 2008-2009 годов рождения проходило 21-27 апреля в спортивном комплексе «Жекпе-жек» Актобе. За медали высшей пробы боролись 240 спортсменов из всех областей страны.Традиционно без наград не остались боксеры Мангистауской области, они завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.Так, медали высшего достоинства для команды добыли 14-летний спортсмен из поселка Шетпе Мангистауского района Аслан Ылым и его ровесник, представитель Актау Нариман Бекарыс, выступавшие в весовых категориях 50 и 80 килограммов соответственно. Ребят тренируют Азамат Есберген и Жанибек Муратов. Отметим, что Бекарыс Нариман по итогам первенства страны стал лучшим боксером соревнований.Уроженец села Жетыбай Каракиянского района Санжар Караша, подопечный тренера Нуртлека Лукбая, стал серебряным призером в весовой категории до 80 кг.Бронзовые медали завоевали спортсмен из Жанаозена Нуржан Сейсенгали в весе 34 кг и боксер из поселка Курык Каракиянского района Жадигерхан Салык в весе 52 кг. Тренерами спортсменов являются Торебек Лепесов и Саламат Курегулов.По информации пресс-службы федерации бокса Мангистауской области, пятеро призеров чемпионата РК претендуют на звание мастера спорта.За отличную подготовку спортсменов благодарность объявлена их тренерам, отмечены также судьи из Мангистау – Азамат Есберген и Улагат Косаев.