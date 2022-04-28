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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:20

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Пять призовых мест заняли на первенстве страны боксеры из Мангистау

Мангистауские боксеры выступили в чемпионате РК среди юниоров, прошедшем в городе Актобе. В их копилке пять медалей, включая две золотые, передает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Первенство страны среди юношей 2008-2009 годов рождения проходило 21-27 апреля в спортивном комплексе «Жекпе-жек» Актобе. За медали высшей пробы боролись 240 спортсменов из всех областей страны.

Пять призовых мест заняли на первенстве страны боксеры из Мангистау


Традиционно без наград не остались боксеры Мангистауской области, они завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Так, медали высшего достоинства для команды добыли 14-летний спортсмен из поселка Шетпе Мангистауского района Аслан Ылым и его ровесник, представитель Актау Нариман Бекарыс, выступавшие в весовых категориях 50 и 80 килограммов соответственно. Ребят тренируют Азамат Есберген и Жанибек Муратов. Отметим, что Бекарыс Нариман по итогам первенства страны стал лучшим боксером соревнований.

Уроженец села Жетыбай Каракиянского района Санжар Караша, подопечный тренера Нуртлека Лукбая, стал серебряным призером в весовой категории до 80 кг.

Бронзовые медали завоевали спортсмен из Жанаозена Нуржан Сейсенгали в весе 34 кг и боксер из поселка Курык Каракиянского района Жадигерхан Салык в весе 52 кг. Тренерами спортсменов являются Торебек Лепесов и Саламат Курегулов.

По информации пресс-службы федерации бокса Мангистауской области, пятеро призеров чемпионата РК претендуют на звание мастера спорта.

За отличную подготовку спортсменов благодарность объявлена их тренерам, отмечены также судьи из Мангистау – Азамат Есберген и Улагат Косаев.



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