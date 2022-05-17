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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:38

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В полуфинале первенства страны по шахматам в Актау участвуют более 90 человек

В Актау проходит полуфинал чемпионата Казахстана по шахматам среди мужчин и женщин. В соревнованиях участвуют шахматисты из всех областей Казахстана, самому юному из которых всего восемь лет, а старшему – 60, передаёт Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
За выход в финал ведут борьбу 67 мужчин и 26 женщин. Среди них мастера спорта международного класса и чемпионы мира по шахматам. То есть состав очень сильный, подчеркивают специалисты.

Спортивную честь Мангистауской области защищают десять спортсменов, в том числе Эдгар Мамедов - абсолютный чемпион РК среди шахматистов до 12 лет.

Соревнования проходят в девяти турах по классическому виду шахмат.

Чемпионат проводится третий год подряд, его организовали Федерация шахмат РК и актауская шахматная школа «Дебют». Руководитель этой школы Анвар Шайхымов отмечает, что проведение этапов первенства страны в Актау - это возможность для интеллектуальных спортсменов региона обменяться опытом с единомышленниками из других городов, выйти на новый уровень.

- У наших спортсменов будет возможность почувствовать атмосферу суперфинала, который пройдёт также в Актау. Он намечен на октябрь. Это мотивация для мангистауских спортсменов, которые будут двигаться вперёд. Собственно, поэтому мы и проводим финал здесь, - подчеркнул Анвар Шайхымов.

Полуфинал проводится в отеле Holiday inn Aktau в 4 микрорайоне. Он закончится 21 мая.



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