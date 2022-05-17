В полуфинале первенства страны по шахматам в Актау участвуют более 90 человек

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

За выход в финал ведут борьбу 67 мужчин и 26 женщин. Среди них мастера спорта международного класса и чемпионы мира по шахматам. То есть состав очень сильный, подчеркивают специалисты.



Спортивную честь Мангистауской области защищают десять спортсменов, в том числе Эдгар Мамедов - абсолютный чемпион РК среди шахматистов до 12 лет.



Соревнования проходят в девяти турах по классическому виду шахмат.



Чемпионат проводится третий год подряд, его организовали Федерация шахмат РК и актауская шахматная школа «Дебют». Руководитель этой школы Анвар Шайхымов отмечает, что проведение этапов первенства страны в Актау - это возможность для интеллектуальных спортсменов региона обменяться опытом с единомышленниками из других городов, выйти на новый уровень.



- У наших спортсменов будет возможность почувствовать атмосферу суперфинала, который пройдёт также в Актау. Он намечен на октябрь. Это мотивация для мангистауских спортсменов, которые будут двигаться вперёд. Собственно, поэтому мы и проводим финал здесь, - подчеркнул Анвар Шайхымов.



Полуфинал проводится в отеле Holiday inn Aktau в 4 микрорайоне. Он закончится 21 мая.