Вечер бокса в Актау: Бекзад Нурдаулетов одержал победу

Фото ADAL PROMOTIONS
Соперником для Бекзада Нурдаулетова стал казахстанец из Рудного Михаил Коханчик.
Бой прошел все восемь раундов и завершился в пользу нашего боксера единогласным решением судей.
Напомним, что в полуфинале чемпионата страны в 2017 году Бекзад Нурдаулетов также одолел Михаила Коханчика.
Бой прошел все восемь раундов и завершился в пользу нашего боксера единогласным решением судей.
Напомним, что в полуфинале чемпионата страны в 2017 году Бекзад Нурдаулетов также одолел Михаила Коханчика.
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