Вечер бокса в Актау: Бекзад Нурдаулетов одержал победу

Соперником для Бекзада Нурдаулетова стал казахстанец из Рудного Михаил Коханчик.Бой прошел все восемь раундов и завершился в пользу нашего боксера единогласным решением судей.Напомним, что в полуфинале чемпионата страны в 2017 году Бекзад Нурдаулетов также одолел Михаила Коханчика.