Республиканский турнир по боксу стартовал в Мангистау

Фото ЦОК Мангистау

Торжественное открытие посетили родные Берика Ермаганбетова. Открытый турнир среди юношей 2009-2010 годов рождения продлится четыре дня. За звание лучших будут соревноваться спортсмены из Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областей, а также боксёры из всех районов Мангистау.



- Для нас большая честь быть сегодня здесь. Приятно, что память о нашем родном человеке продолжает жить в сердцах людей. Желаю всем спортсменам победы, – отметили близкие Берика Ермаганбетова.



На торжественном открытии соревнований выступили исполняющий обязанности акима района, мама, родные и близкие Берика Ермаганбетова, его ученики. Удачи участникам также пожелали двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Адильбек Ниязымбетов, другие известные в регионе спортсмены, мастера спорта международного класса.