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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:09

Просмотров: 281

Республиканский турнир по боксу стартовал в Мангистау

В районной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) в селе Курык состоялось открытие республиканского турнира, посвящённого памяти Берика Ермаганбетова, основателя школы бокса, судьи высшей категории. За звание лучших буду бороться спортсмены из пяти областей. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау.

Фото ЦОК Мангистау
Торжественное открытие посетили родные Берика Ермаганбетова. Открытый турнир среди юношей 2009-2010 годов рождения продлится четыре дня. За звание лучших будут соревноваться спортсмены из Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областей, а также боксёры из всех районов Мангистау.

- Для нас большая честь быть сегодня здесь. Приятно, что память о нашем родном человеке продолжает жить в сердцах людей. Желаю всем спортсменам победы, – отметили близкие Берика Ермаганбетова.

На торжественном открытии соревнований выступили исполняющий обязанности акима района, мама, родные и близкие Берика Ермаганбетова, его ученики. Удачи участникам также пожелали двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Адильбек Ниязымбетов, другие известные в регионе спортсмены, мастера спорта международного класса.



Республиканский турнир по боксу стартовал в Мангистау
Республиканский турнир по боксу стартовал в Мангистау
Республиканский турнир по боксу стартовал в Мангистау
Республиканский турнир по боксу стартовал в Мангистау
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