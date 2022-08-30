Международный турнир по боксу пройдет в Актау

Фото из архива lada.kz

Международный турнир среди взрослых стартует 30 августа в 15:00 часов в спортивном комплексе «Халык Арена».



- В 15:00 состоится открытие международного турнира памяти основателя казахстанского бокса, первого мастера спорта СССР в Казахстане, заслуженного тренера РК Шокыра Болтекулы. Мероприятие собрало спортсменов из Таиланда, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Марокко и Сирии. Первого сентября состоится четверть финала. Второго сентября – полуфинал и, соответственно, 3 сентября – финал, – сообщили в федерации бокса.



Для справки:



Шокыр Болтекулы родился в поселке Жармыш Мангистауской области в 1916 году. Боксом начал заниматься в студенческие годы. Шокыр - первый казах, который в 1936 году начал развивать любительский бокс и первый мастер спорта СССР из казахского народа. В 1947 году в Москве прошел чемпионат СССР по боксу, на котором впервые участвовала сборная казахской ССР. Возглавлял команду Ш. Болтекулы.