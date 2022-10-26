Братья Тольтаевы представят Мангистау на чемпионате Азии по боксу

Братья Тольтаевы вошли в состав национальной сборной РК и будут защищать спортивную честь Мангистау на чемпионате Азии.XXXII-й чемпионат Азии по боксу 2022 года будет проходить в городе Амман (Иордания) с 30 октября по 13 ноября 2022 года.Саматали и Санатали Тольтаевы выступят в весовых категориях 60 и 63,5 кг.Боксеры Казахстана будут выступать в 13 весовых категориях.Казахстанский бокс также будут представлять: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Сабырхан Махмуд (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тоганбай (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Конкабаев (+92 кг).