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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 86

Братья Тольтаевы представят Мангистау на чемпионате Азии по боксу

Воспитанники Мангистауской школы бокса Саматали и Санатали Тольтаевы в составе национальной сборной РК по боксу выступят на чемпионате Азии, который пройдет в Иордании. Об этом сообщили в федерации бокса Мангистауской области.

Братья Тольтаевы. Фото из архива
Братья Тольтаевы вошли в состав национальной сборной РК и будут защищать спортивную честь Мангистау на чемпионате Азии.

XXXII-й чемпионат Азии по боксу 2022 года будет проходить в городе Амман (Иордания) с 30 октября по 13 ноября 2022 года.

Саматали и Санатали Тольтаевы выступят в весовых категориях 60 и 63,5 кг.

Боксеры Казахстана будут выступать в 13 весовых категориях.

Казахстанский бокс также будут представлять: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Сабырхан Махмуд (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тоганбай (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Конкабаев (+92 кг).

Братья Тольтаевы представят Мангистау на чемпионате Азии по боксу



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