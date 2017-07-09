В Актау определили обладателя гран-при NFC Grappling Kazakhstan

- Грепплинг – это круто. Это королева борьбы. Это и дзюдо, и самбо, и вольная борьба. Все эти дисциплины объединены в одно целое – это универсальный вид спорта. Я благодарен нашей команде, тем, кто болел за нас в Алматы. Мы шли к финалу и хотели занять весь пьедестал. У нас это получилось, - восторженно отметил Айдар.

- Мангистауским спортсменам не хватило немного до победы. Я знаю, что здесь сильные спортсмены, адайцы. Им нужно немного поработать над техникой, все остальное у них есть, - добавил Айдар Тулейбаев.

- Мангистауские спортсмены поборолись за выход в четвертьфинал. Надо работать дальше, заниматься. Перспектива есть. Для себя отметил технику астанинского спортсмена - 20-летнего Ислама Мамилова. Хоть он и немного перенагрузился, но хорошо показал себя, - поделился Нурбек Карабалаев, руководитель клуба Naiza Fighter Актау.

- Все бойцы проявили себя профессионально, но больше всего меня впечатлили два спортсмена – это Берик Майлыбаев и Канат Кульмаганбетов, которые показали свою отличную спортивную подготовку и сильный дух. Организаторы мероприятия провели достойную работу. На мой взгляд необходимо увеличивать масштаб проведения спортивных мероприятий и призовой фонд для мотивации спортсменов, - считает болельщица Алена.

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Победителю турнира в весовой категории до 71 кг вручили главный приз - пояс гран-при NFC Grappling Kazakhstan и сертификат на 150 тысяч тенге.Как рассказал после победной схватки Айдар Тулейбаев, в спорте он с самого детства, но грепплингом начал заниматься, когда ему было 36 лет.Айдар женат, у него трое детей. Это, как отметил он, совсем не мешает спорту, а, наоборот, воодушевляет.На второй ступени пьедестала оказался 24-летний боец Омар Манаров. Он стал обладателем сертификата на 100 тысяч тенге.22-летний Руслан Исраилов замкнул тройку. Он получи сертификата на 50 тысяч тенге.Перед турниров в Актау в течение недели прошел семинар с участием обладателя черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и грепплингу Адама Фокса. 200 спортсменов со всей области посетили семинар, чтобы перенять опыт американского спортсмена.В конце июля, по словам Нурбека Карабалаева, в Актау планируется провести турнир по ММА.За организацию и поддержку Нурбек Карабалаев благодарит Sofie Med Group, городской молодежный центр, акимат Актау, управление физической культуры и спорта Мангистауской области в лице руководителя Бекболата Байжанова, ресторан «Керемет» и гостиницу «Жана Отель».