Сейчас на сайте
2606
объявлений
  • Продам 4-комнатную квартиру за 25 000 000 тенге
  • Продам Гараж за 1 300 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 12 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 12 500 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 53 000 000 тенге
  • Продам 4-комнатную квартиру за 26 000 000 тенге
  • Продам Рефконтейнер (холодильник) за 3 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 09 Июля
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.94 KZT
  • €1 = 366.8 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:23

Просмотров: 625

В Актау определили обладателя гран-при NFC Grappling Kazakhstan

Призовые места в состязаниях NFC по грепплингу распределили между собой бойцы алматинского спортивного клуба KAZAKHSTAN Top Team.

Победители турнира
Победителю турнира в весовой категории до 71 кг вручили главный приз - пояс гран-при NFC Grappling Kazakhstan и сертификат на 150 тысяч тенге.

В Актау определили обладателя гран-при NFC Grappling Kazakhstan


Как рассказал после победной схватки Айдар Тулейбаев, в спорте он с самого детства, но грепплингом начал заниматься, когда ему было 36 лет.

В Актау определили обладателя гран-при NFC Grappling Kazakhstan


- Грепплинг – это круто. Это королева борьбы. Это и дзюдо, и самбо, и вольная борьба. Все эти дисциплины объединены в одно целое – это универсальный вид спорта. Я благодарен нашей команде, тем, кто болел за нас в Алматы. Мы шли к финалу и хотели занять весь пьедестал. У нас это получилось, - восторженно отметил Айдар.


В Актау определили обладателя гран-при NFC Grappling Kazakhstan


Айдар женат, у него трое детей. Это, как отметил он, совсем не мешает спорту, а, наоборот, воодушевляет.

В Актау определили обладателя гран-при NFC Grappling Kazakhstan


- Мангистауским спортсменам не хватило немного до победы. Я знаю, что здесь сильные спортсмены, адайцы. Им нужно немного поработать над техникой, все остальное у них есть, - добавил Айдар Тулейбаев.


В Актау определили обладателя гран-при NFC Grappling Kazakhstan


На второй ступени пьедестала оказался 24-летний боец Омар Манаров. Он стал обладателем сертификата на 100 тысяч тенге.

В Актау определили обладателя гран-при NFC Grappling Kazakhstan


22-летний Руслан Исраилов замкнул тройку. Он получи сертификата на 50 тысяч тенге.

В Актау определили обладателя гран-при NFC Grappling Kazakhstan


В Актау определили обладателя гран-при NFC Grappling Kazakhstan


- Мангистауские спортсмены поборолись за выход в четвертьфинал. Надо работать дальше, заниматься. Перспектива есть. Для себя отметил технику астанинского спортсмена - 20-летнего Ислама Мамилова. Хоть он и немного перенагрузился, но хорошо показал себя, - поделился Нурбек Карабалаев, руководитель клуба Naiza Fighter Актау.


В Актау определили обладателя гран-при NFC Grappling Kazakhstan


- Все бойцы проявили себя профессионально, но больше всего меня впечатлили два спортсмена – это Берик Майлыбаев и Канат Кульмаганбетов, которые показали свою отличную спортивную подготовку и сильный дух. Организаторы мероприятия провели достойную работу. На мой взгляд необходимо увеличивать масштаб проведения спортивных мероприятий и призовой фонд для мотивации спортсменов, - считает болельщица Алена.


В Актау определили обладателя гран-при NFC Grappling Kazakhstan


Перед турниров в Актау в течение недели прошел семинар с участием обладателя черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и грепплингу Адама Фокса. 200 спортсменов со всей области посетили семинар, чтобы перенять опыт американского спортсмена.

В конце июля, по словам Нурбека Карабалаева, в Актау планируется провести турнир по ММА.

За организацию и поддержку Нурбек Карабалаев благодарит Sofie Med Group, городской молодежный центр, акимат Актау, управление физической культуры и спорта Мангистауской области в лице руководителя Бекболата Байжанова, ресторан «Керемет» и гостиницу «Жана Отель».

Фото автора



Поделись с другими:

1


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика