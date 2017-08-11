В Актау стартовал чемпионат Казахстана и международный турнир по пляжному волейболу среди инвалидов

Команда из российского города Омск

Команда из Словакии

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Состязания проходят на площадках волейбольного комплекса «Каспий» на набережной 7 микрорайона Актау.Руководитель клуба инвалидного спорта Мангистауской области Нуралы Кулушов, отметил, что чемпионат республики в Актау проводится уже в седьмой раз, а международный турнир в пятый раз принимает зарубежных гостей.- В чемпионата Казахстана принимают участие семь команд: три команды из Мангистау, и по одной команде из Кызылорды, Шымкента, Уральска, Актобе. Наша команда на протяжении шести лет становились победителем. В этом году приехали сильные соперники из Южно-Казахстанской области. Думаю, что игры получатся интересными, - рассказал Нуралы Кулушов.Одновременно с чемпионатом проводится международный турнир по пляжному волейболу, в котором участвуют команды Казахстана, России, Словакии и Польши.По словам Нуралы Кулушова, в турнире должны были принять участие также спортсмены из Грузии и Германии. Но в связи с финансовыми проблемами так и не смогли прилететь.- Наша команда не в первый раз приезжает в Актау на турнир, для нас это уже стало традицией. С ребятами из Мангистау мы давно дружим, зимой они к нам приезжают на соревнования по классическому волейболу. Задача только одна - тренироваться и играть, по возможности побеждать. И самое главное - это встречаться и общаться со спортсменами - друзьями из других стран. В Актау очень хорошие условия для соревнований по пляжному волейболу. Традиционно сильными считаются спортсмены из Мангистау, - рассказал Сергей Ещенко, игрок команды «Омич» из России.