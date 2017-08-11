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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:00

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В Актау стартовал чемпионат Казахстана и международный турнир по пляжному волейболу среди инвалидов

Сегодня, 11 августа, в Актау стартовали чемпионат Республики Казахстан и международный турнир по пляжному волейболу среди спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимают участие команды из Мангистау и других регионов страны, а также гости из России, Словакии, Польши.

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Состязания проходят на площадках волейбольного комплекса «Каспий» на набережной 7 микрорайона Актау.

В Актау стартовал чемпионат Казахстана и международный турнир по пляжному волейболу среди инвалидов


Руководитель клуба инвалидного спорта Мангистауской области Нуралы Кулушов, отметил, что чемпионат республики в Актау проводится уже в седьмой раз, а международный турнир в пятый раз принимает зарубежных гостей.

- В чемпионата Казахстана принимают участие семь команд: три команды из Мангистау, и по одной команде из Кызылорды, Шымкента, Уральска, Актобе. Наша команда на протяжении шести лет становились победителем. В этом году приехали сильные соперники из Южно-Казахстанской области. Думаю, что игры получатся интересными, - рассказал Нуралы Кулушов.

Одновременно с чемпионатом проводится международный турнир по пляжному волейболу, в котором участвуют команды Казахстана, России, Словакии и Польши.
По словам Нуралы Кулушова, в турнире должны были принять участие также спортсмены из Грузии и Германии. Но в связи с финансовыми проблемами так и не смогли прилететь.

В Актау стартовал чемпионат Казахстана и международный турнир по пляжному волейболу среди инвалидов

Команда из российского города Омск


- Наша команда не в первый раз приезжает в Актау на турнир, для нас это уже стало традицией. С ребятами из Мангистау мы давно дружим, зимой они к нам приезжают на соревнования по классическому волейболу. Задача только одна - тренироваться и играть, по возможности побеждать. И самое главное - это встречаться и общаться со спортсменами - друзьями из других стран. В Актау очень хорошие условия для соревнований по пляжному волейболу. Традиционно сильными считаются спортсмены из Мангистау, - рассказал Сергей Ещенко, игрок команды «Омич» из России.

В Актау стартовал чемпионат Казахстана и международный турнир по пляжному волейболу среди инвалидов

Команда из Словакии


Мангистауская областная федерация «Физкультура и спорт для инвалидов» приглашает всех желающих посетить чемпионат и поддержать команды.
Игры пройдут с 11 по 14 августа на площадках волейбольного спорткомплекса «Каспий» на набережной 7 микрорайона. Завершатся соревнования 14 августа, в этот же день состоится торжественное закрытие. Начало в 12:00 часов. Вход бесплатный.



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чемпионат Казахстана и международный турнир по пляжному волейболу среди инвалидов


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