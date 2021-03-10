В Актау состоится открытый Кубок Азии по дзюдо

Фото федерации дзюдо Мангистауской области

В турнире, который планируется пройти по календарю международной федерации дзюдо, примут участие более 200 спортсменов из восьми стран. По правилам IJF чемпионы и призёры турнира получат рейтинговые очки: 1 место – 100, 2 место – 60 и 3 место – 40 очков. Начало соревнований в 10:00 часов. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Мангистау арена».



- В субботу, 13 марта, выступят: мужчины в весовых категориях: 60 кг, - 66 кг, - 73 кг и женщины в весовых категориях: -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг. А 14 марта мужчины в весовых категориях: - 81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг и женщины в весовых категориях: - 70 кг, -78 кг, +78 кг, - сообщили организаторы.