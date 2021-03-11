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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:18

Просмотров: 1783

Адильбек Ниязымбетов возглавил спортивную школу имени Шокыра Болтекулы в Актау

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, вице-чемпион мира и чемпион Азии Адильбек Ниязымбетов стал директором Мангистауской областной школы высшего спортивного мастерства имени Шокыра Болтекулы. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта региона.

Фото из архива Lada.kz
Адильбек Ниязымбетов родился 19 мая 1989 года.

Имеет высшее образование.

Трудовую деятельность начал в 2014 году инструктором в «Мангистауском боксёрском клубе». С 2019 года работал методистом Олимпийского центра в Нур-Султане.

С 2020 года по настоящее время работал заместителем директора школы высшего спортивного мастерства имени Шокыра Болтекулы.

Адильбек Ниязымбетов возглавил спортивную школу имени Шокыра Болтекулы в Актау



Достижения и государственные награды:
- заслуженный мастер спорта Республики Казахстан 2011 год;
- серебряный призер ХХХ летних Олимпийских игр 2012 год (Лондон, Великобритания);
- в 2012 году награжден орденом «Курмет»;
- чемпион Азиатских игр 2014 года (Инчхон / Корея);
- чемпион Азии 2015 год (Бангкок / Таиланд);
- серебряный призер XXXI летних Олимпийских игр 2016 год (Рио-де-Жанейро / Бразилия);
- в 2016 году награжден орденом «Барыс»;
- лауреат премии «Дарын» 2016 год.



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