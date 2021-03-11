Адильбек Ниязымбетов возглавил спортивную школу имени Шокыра Болтекулы в Актау

Адильбек Ниязымбетов родился 19 мая 1989 года.Имеет высшее образование.Трудовую деятельность начал в 2014 году инструктором в «Мангистауском боксёрском клубе». С 2019 года работал методистом Олимпийского центра в Нур-Султане.С 2020 года по настоящее время работал заместителем директора школы высшего спортивного мастерства имени Шокыра Болтекулы.- заслуженный мастер спорта Республики Казахстан 2011 год;- серебряный призер ХХХ летних Олимпийских игр 2012 год (Лондон, Великобритания);- в 2012 году награжден орденом «Курмет»;- чемпион Азиатских игр 2014 года (Инчхон / Корея);- чемпион Азии 2015 год (Бангкок / Таиланд);- серебряный призер XXXI летних Олимпийских игр 2016 год (Рио-де-Жанейро / Бразилия);- в 2016 году награжден орденом «Барыс»;- лауреат премии «Дарын» 2016 год.