Боксёр из Мангистау вышел в финал Кубка губернатора Санкт-Петербурга-2021

Бекзад Нурдаулетов. Фото из открытых источников
Боксёр Бекзад Нурдаулетов, уроженец Мангистау, победил россиянина Андрея Косенкова вчера, 23 апреля.
Бекзад Нурдаулетов провёл бой в весовой категории до 81 килограмма. Судьи присудили ему победу со счётом 5:0. Эта победа вывела его в полуфинал Кубка губернатора Санкт-Петербурга-2021.
Посмотреть прямую трансляцию финала соревнований можно на официальном ютуб-канале Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга. Бои состоятся сегодня, 24 апреля, в 19:00 по времени Актау.
Бекзад Нурдаулетов провёл бой в весовой категории до 81 килограмма. Судьи присудили ему победу со счётом 5:0. Эта победа вывела его в полуфинал Кубка губернатора Санкт-Петербурга-2021.
Посмотреть прямую трансляцию финала соревнований можно на официальном ютуб-канале Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга. Бои состоятся сегодня, 24 апреля, в 19:00 по времени Актау.