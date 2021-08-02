Боксер из Мангистау Берекет Таиров завоевал золотую медаль на международном турнире в Костанае

Участниками традиционных соревнований стали боксеры 2003-2004 годов рождения из Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.Казахстан представляли воспитанников школ бокса Нур-Султана, Алматы, Атырауской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областей.От Мангистауской области выступал боксер из Бейнеуского района Берекет Таиров, воспитанник тренера Махамбета Нурыллаева.Берекет Таиров выступал в весе 67 кг.По итогам соревнований Берекет Таиров завоевал «золото» турнира. Также наш спортсмен выполнил норматив мастера спорта Республики Казахстан.