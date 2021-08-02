Боксер из Мангистау Берекет Таиров завоевал золотую медаль на международном турнире в Костанае

Фото пресс-службы федерации бокса Мангистауской области.
Участниками традиционных соревнований стали боксеры 2003-2004 годов рождения из Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Казахстан представляли воспитанников школ бокса Нур-Султана, Алматы, Атырауской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областей.
От Мангистауской области выступал боксер из Бейнеуского района Берекет Таиров, воспитанник тренера Махамбета Нурыллаева.
Берекет Таиров выступал в весе 67 кг.
По итогам соревнований Берекет Таиров завоевал «золото» турнира. Также наш спортсмен выполнил норматив мастера спорта Республики Казахстан.
Казахстан представляли воспитанников школ бокса Нур-Султана, Алматы, Атырауской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областей.
От Мангистауской области выступал боксер из Бейнеуского района Берекет Таиров, воспитанник тренера Махамбета Нурыллаева.
Берекет Таиров выступал в весе 67 кг.
По итогам соревнований Берекет Таиров завоевал «золото» турнира. Также наш спортсмен выполнил норматив мастера спорта Республики Казахстан.
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