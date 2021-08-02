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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 296

Боксер из Мангистау Берекет Таиров завоевал золотую медаль на международном турнире в Костанае

В Костанае 30 июля завершился международный турнир по боксу, посвященный памяти братьев Урала и Коргана Айтеновых, вице-президентов Костанайской областной федерации бокса. Боксер из Бейнеуского района Берекет Таиров завоевал медаль высшей пробы. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото пресс-службы федерации бокса Мангистауской области.
Участниками традиционных соревнований стали боксеры 2003-2004 годов рождения из Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Казахстан представляли воспитанников школ бокса Нур-Султана, Алматы, Атырауской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областей.

От Мангистауской области выступал боксер из Бейнеуского района Берекет Таиров, воспитанник тренера Махамбета Нурыллаева.

Боксер из Мангистау Берекет Таиров завоевал золотую медаль на международном турнире в Костанае


Боксер из Мангистау Берекет Таиров завоевал золотую медаль на международном турнире в Костанае


Берекет Таиров выступал в весе 67 кг.

По итогам соревнований Берекет Таиров завоевал «золото» турнира. Также наш спортсмен выполнил норматив мастера спорта Республики Казахстан.



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