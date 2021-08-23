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ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:03

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Два спортсмена из Мунайлинского района стали бронзовыми призёрами чемпионата Казахстана среди сёл по греко-римской борьбе

Атабек Ералбаев и Нурсултан Кочкаров стали обладателями бронзовых наград на чемпионате Казахстана среди сёл по греко-римской борьбе. Чемпионат проходил с 19 по 22 августа в Костанайской области. Об этом сообщил старший тренер по греко- римской борьбе Темирлан Абишев.

Победители от Мангистауской области
Чемпионат проходил в посёлке Затобольск по двум возрастным категориям: (2004 - 2005 годы рождения) в 10 весовых категориях и (2006-2007 годы рождения) в 10 весовых категориях.

В них приняли участие 320 спортсменов. Со всего Казахстана были представлены 16 команд. В сборной команде Мангистау принимали участие семь спортсменов в категории 2004-2005 год рождения. Особо отличились воспитанники детско-юношеской спортивной школы села Баскудук.

- Наш борец Атабек Ералбаев выступал в весовой категории — 48 кг и провёл в четыре поединка. В финальной борьбе за третье место он одержал победу над борцом из Кызылорды и занял третье место. Также из этой школы показал прекрасный результат борец весовой категории 92 кг Нурсултан Кочкаров. Он провёл три встречи и в борьбе за третье место, выиграл борца из Алматинской области. Оба воспитанника тренируются в детско-юношеской школе села Баскудук и школе олимпийского резерва по борьбе под руководством тренеров Темирбека Абишева и Галыма Миндибаева, - рассказали представители команды.

В соревнованиях также принимали участие воспитанники из Бенеуйского района. Берекет Асылбекулы в весовой категории 45 кг среди участников 2004-2005 года рождения уступил несколько боев и занял пятое место. Спортсмен тренируется под руководством старшего тренера Бейнеуского района Ирлана Байшекенова. Также в чемпионате принимали участие судьи из Мангистау: Алибек Басбаев из Жанаозена и Галымжан Миндибаев из Мунайлинского района.

- Соревнования проходили на высшем уровне, надеемся, что наши воспитанники в следующем году возмут »золото». Большое спасибо управлению спорта Мангистауской области в лице Каната Жумабаева за оказание помощи в подготовке и участии в соревнованиях, а также центру олимпийской подготовки в лице К. Озганбаева, - сообщил Темирлан Абишев.



Два спортсмена из Мунайлинского района стали бронзовыми призёрами чемпионата Казахстана среди сёл по греко-римской борьбе
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