Два спортсмена из Мунайлинского района стали бронзовыми призёрами чемпионата Казахстана среди сёл по греко-римской борьбе

Победители от Мангистауской области

Чемпионат проходил в посёлке Затобольск по двум возрастным категориям: (2004 - 2005 годы рождения) в 10 весовых категориях и (2006-2007 годы рождения) в 10 весовых категориях.



В них приняли участие 320 спортсменов. Со всего Казахстана были представлены 16 команд. В сборной команде Мангистау принимали участие семь спортсменов в категории 2004-2005 год рождения. Особо отличились воспитанники детско-юношеской спортивной школы села Баскудук.



- Наш борец Атабек Ералбаев выступал в весовой категории — 48 кг и провёл в четыре поединка. В финальной борьбе за третье место он одержал победу над борцом из Кызылорды и занял третье место. Также из этой школы показал прекрасный результат борец весовой категории 92 кг Нурсултан Кочкаров. Он провёл три встречи и в борьбе за третье место, выиграл борца из Алматинской области. Оба воспитанника тренируются в детско-юношеской школе села Баскудук и школе олимпийского резерва по борьбе под руководством тренеров Темирбека Абишева и Галыма Миндибаева, - рассказали представители команды.



В соревнованиях также принимали участие воспитанники из Бенеуйского района. Берекет Асылбекулы в весовой категории 45 кг среди участников 2004-2005 года рождения уступил несколько боев и занял пятое место. Спортсмен тренируется под руководством старшего тренера Бейнеуского района Ирлана Байшекенова. Также в чемпионате принимали участие судьи из Мангистау: Алибек Басбаев из Жанаозена и Галымжан Миндибаев из Мунайлинского района.



- Соревнования проходили на высшем уровне, надеемся, что наши воспитанники в следующем году возмут »золото». Большое спасибо управлению спорта Мангистауской области в лице Каната Жумабаева за оказание помощи в подготовке и участии в соревнованиях, а также центру олимпийской подготовки в лице К. Озганбаева, - сообщил Темирлан Абишев.