Областной турнир по юнифайд-мини-футболу и мастер класс по боксу провели для особенных детей в Актау

Сегодня, 8 октября, в спортивном комплексе «Досан Батыр» прошёл открытый областной турнир по юнифайд-мини-футболу среди детей с ограниченными интеллектуальными возможностями, посвящённый Дню инвалидов Республики Казахстан.В нём приняли участие около 40 ребят из Актау, Каракиянского и Мунайлинского районов, а также команда из Атырау. В составе команды по четыре игрока и один вратарь.Турнир был организован общественным объединением «Федерация физической культуры и спорта лиц с особыми потребностями Мангистауской области» совместно с федерацией бокса Мангистауской области и руководством спортивного комплекса «Досан Батыр».По итогам турнира первое место завоевала команда из Атырау. Второе место заняла команда из Актау. Бронзовыми призёрами стали ребята из Каракиянского района. Победители получили грамоты и ценные призы.Также для ребят в этот день именитые боксёры региона такие как - двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, вице-чемпион мира и чемпион Азии Адильбек Ниязымбетов, чемпион мира 2019 года, участник Олимпиады-2020 Бекзад Нурдаулетов и чемпион мира 2005 года Ердос Джанабергенов, чемпион Азии, чемпион Казахстана 2014 года Мейирим Нурсултанов провели мастер-класс по боксу. Боксёры показали ребятам, как стоять в стойке, помогли им надеть правильно боксёрские перчатки и «поработать» на ринге.- Цель турнира – популяризация здорового образа жизни среди детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Спорт для детей с ограниченными возможностями — это школа жизни, потому что здесь они получают укрепление здоровья, социализацию, улучшение качества жизни. Спасибо огромное боксёрам, они провели шикарный мастер-класс, эмоции от которого останутся у ребят надолго. Спасибо руководству спортивного комплекса «Досан Батыр» за помощь в организации турнира по футболу и праздничный обед, - сказала Марина Жарылгас, директор общественного объедения «Федерация физической культуры и спорта лиц с особыми потребностями Мангистауской области».