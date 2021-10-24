Асылбек Килимов провёл мастер-класс для актауских боксёров

Казахстанский боксёр, мастер спорта международного класса СССР, заслуженный мастер спорта и тренер РК Асылбек Килимов приехал в свой родной город, где пообщался со спортсменами, рассказал им, как сам начинал свой путь, как проходили тренировки под руководством Александра Александровича Драча.Мастер-класс прошёл в спортивном комплексе «Маяк» в субботу, 23 октября. Именитый мастер кожаных перчаток показал спортсменам и их тренерам свои лучшие приёмы.- Провести мастер-класс было моим внутренним желанием. Я доступным языком донёс информацию, уделил внимание техническим моментам с целью повысить их мастерство, подсказать и подготовить их к высоким стартам. Сегодня всё прогрессирует, всё меняется, мне бы хотелось, чтобы наши ребята выглядели ещё более зрелищно и результативно. Пришло время, когда я смог поделиться своим опытом и честно сказать, сделал я это с огромным удовольствием, - сказал Асылбек Килимов.Асылбек Килимов рассказал, что его мотивировало на победы.- В советское время у нас была своя идеология, где мы были патриотами страны. Для нас звучание гимна, поднятие флага - были главной мотивацией. В то время нам не дарили миллионы денег, машины и квартиры. Мы боксировали за идею, за честь страны, - отметил Асылбек Килимов.Воспитанники спортивной школы бокса получили бесценный опыт и поблагодарили Асылбека Килимова за визит. В конце мероприятия Асылбек Килимов с удовольствием подписал юным боксёрам открытки.