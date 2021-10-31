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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 147

«Кара Буру» с почестями встретили в аэропорту Актау

Чемпион мира по борьбе на поясах Нурдаулет Жарылгапов прилетел со своим тренером Кайратом Бурбасовым из Казани.

Фото предоставил Айбек Имашев
Нурдаулета Жарылгапова, известного под псевдонимом «Кара Бура», встречали ночью 31 октября тренеры, родные, близкие, друзья и болельщики. Поздравить нашего земляка с победой собралось порядка 50 человек.

«Кара Буру» с почестями встретили в аэропорту Актау


На торжественной встрече присутствовали руководитель управления физической культуры и спорта Канат Жумабаев, руководитель городского отдела физической культуры и спорта Болат Досов. В числе них были также директор ДЮСШ по дзюдо и казакша курес Кабыл Бисенкулы и президент федерации по борьбе на поясах Жамбыл Бисенкулов, а также старший тренер молодёжной сборной страны Айбек Имашев.

«Кара Буру» с почестями встретили в аэропорту Актау


Напомним, на этой неделе Нурдаулет Жарылгапов стал победителем чемпионата мира по борьбе на поясах в тяжёлом весе.








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