«Кара Буру» с почестями встретили в аэропорту Актау

Фото предоставил Айбек Имашев
Нурдаулета Жарылгапова, известного под псевдонимом «Кара Бура», встречали ночью 31 октября тренеры, родные, близкие, друзья и болельщики. Поздравить нашего земляка с победой собралось порядка 50 человек.
На торжественной встрече присутствовали руководитель управления физической культуры и спорта Канат Жумабаев, руководитель городского отдела физической культуры и спорта Болат Досов. В числе них были также директор ДЮСШ по дзюдо и казакша курес Кабыл Бисенкулы и президент федерации по борьбе на поясах Жамбыл Бисенкулов, а также старший тренер молодёжной сборной страны Айбек Имашев.
Напомним, на этой неделе Нурдаулет Жарылгапов стал победителем чемпионата мира по борьбе на поясах в тяжёлом весе.
На торжественной встрече присутствовали руководитель управления физической культуры и спорта Канат Жумабаев, руководитель городского отдела физической культуры и спорта Болат Досов. В числе них были также директор ДЮСШ по дзюдо и казакша курес Кабыл Бисенкулы и президент федерации по борьбе на поясах Жамбыл Бисенкулов, а также старший тренер молодёжной сборной страны Айбек Имашев.
Напомним, на этой неделе Нурдаулет Жарылгапов стал победителем чемпионата мира по борьбе на поясах в тяжёлом весе.
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