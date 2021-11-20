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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:07

Просмотров: 251

Боксёры из Мангистау завоевали пять медалей на республиканском турнире по боксу в Кызылорде

Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали на республиканском турнире по боксу, который проходил в Кызылорде. Об этом сообщает пресс-служба областной федерации бокса.

Фото федерации бокса региона
20 ноября в Кызылорде завершился республиканский турнир по боксу. В нём приняли участие 220 боксёров из всех регионов страны. Соревнования проходили в 13 весовых категориях.

Мангистаускую область на ринге представили 14 боксёров под руководством старшего тренера по юношам Асхада Камалова.

В непростой борьбе мангистауские боксёры завоевали пять медалей.

«Золото» команде в весовой категории 54 кг принёс Султан-Бейбарыс Абылаев, воспитанник тренеров - Магжана Базарбаева и Салауата Мырзабаева.

Боксёры из Мангистау завоевали пять медалей на республиканском турнире по боксу в Кызылорде


Боксёры из Мангистау завоевали пять медалей на республиканском турнире по боксу в Кызылорде


Серебряными призёрами турнира стали Бекарыс Нурмухан (63 кг, тренер Аскар Ермаков) и Салауат Тилекбай (+80 кг, тренер Айдос Каржаубаев).

Бронзовые медали достались Турару Едигееву (60 кг, занимается под руководством Салыха Жантуреева) и Абаю Нуртилеку (70 кг, занимается под руководством тренера Рахата Реймова).

Боксёры из Мангистау завоевали пять медалей на республиканском турнире по боксу в Кызылорде


- Несмотря на жёсткую конкуренцию боксёры выступили успешно, достойно и уверенно, - отметил Асхад Камалов, старший тренер по юношам федерации бокса Мангистауской области.



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