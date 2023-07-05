Бывший замакима Мангистау Каныбек Жумашев получил новую должность

Приказом министра просвещения РК Жумашев Каныбек Бекболатович назначен на должность председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан.



Каныбек Жумашев родился в 1970 году в Мангистауской области.



Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Актауский государственный университет им. Ш.Есенова.



Трудовую деятельность начал в 1992 году технологом цеха Опытно-экспериментального нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть».



Работал в нефтегазодобывающем управления «Каражанбастермнефть».



Преподавал химию и биологию в колледже и средней школе.



Возглавлял четыре года Мангистаускую областную школу-интернат для одаренных детей.



С 2004 года занимал различные должности в акимате Мангистауской области, курировал вопросы образования.



С 2019 по 2020 годы занимал должность заместителя акима Мангистауской области.



После работал советником министра информации и общественного развития РК, заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.



С января 2022 года и по настоящее время являлся руководителем Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Минпросвещения РК.