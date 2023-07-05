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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:34

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Бывший замакима Мангистау Каныбек Жумашев получил новую должность

Каныбек Жумашев, занимавший должность заместителя акима Мангистауской области в 2019 году, назначен председателем Комитета среднего образования Министерства просвещения РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК.

Фото из открытых источников
Приказом министра просвещения РК Жумашев Каныбек Бекболатович назначен на должность председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

Каныбек Жумашев родился в 1970 году в Мангистауской области.

Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Актауский государственный университет им. Ш.Есенова.

Трудовую деятельность начал в 1992 году технологом цеха Опытно-экспериментального нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть».

Работал в нефтегазодобывающем управления «Каражанбастермнефть».

Преподавал химию и биологию в колледже и средней школе.

Возглавлял четыре года Мангистаускую областную школу-интернат для одаренных детей.

С 2004 года занимал различные должности в акимате Мангистауской области, курировал вопросы образования.

С 2019 по 2020 годы занимал должность заместителя акима Мангистауской области.

После работал советником министра информации и общественного развития РК, заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С января 2022 года и по настоящее время являлся руководителем Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Минпросвещения РК.



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