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02.08.2025, 14:43

Нурдаулет Килыбай посетил Китай с рабочей поездкой

Власть 0 1 363 Ольга Максимова

Глава Мангистауской области Нурдаулет Килыбай с 28 по 30 июля находился в Китайской Народной Республике с рабочей поездкой. Он провел ряд встреч с руководством ведущих китайских компаний и государственных структур, передает Lada.kz.

Фото: акимат МО
Фото: акимат МО

В Пекине 28 июля состоялась встреча с вице-президентом государственной энергетической корпорации China Huadian Corporation Ltd. У Цзинкэем, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области. Стороны обсудили реализацию инвестиционного проекта, осуществляемого на территории Мангистауской области, в том числе актуальные проблемные вопросы, барьеры и предложения путей их решения.

В здании Посольства Республики Казахстан в КНР прошла встреча с председателем Лю Кэхуном и генеральным директором Чэнь Янем, представляющими компанию Gansu Joy Sturgeon Ecological Technology Co., Ltd. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере развития аквакультуры в Мангистауской области, что открывает новые перспективы для внедрения современных технологий в области рыбоводства и устойчивого управления водными ресурсами.

Также состоялась встреча с вице-президентом Leader International Tourism Group Сюй Цинтун, в ходе которой были обсуждены вопросы развития двустороннего туризма и продвижения туристического потенциала Мангистауской области на китайском рынке.

Дополнительно была проведена встреча с заместителем генерального директора Huawei Technologies Co., Ltd. Сюй Хаем. Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере цифровизации, внедрения «умных» решений и развития цифровой инфраструктуры в регионе.

В городе Суйчжоу провинции Хубэй 29 июля Нурдаулет Килыбай встретился с председателем компании ChengLi Special Automobile Co., Ltd. и генеральным директором Hua An International Investment Management LLP. Темой встречи стало создание автосборочного завода специальной техники на территории Мангистауской области. По итогам переговоров был подписан трёхсторонний протокол о договорённостях по реализации проекта.

В городе Тяньцзинь 30 июля состоялись встречи с председателем правления группы компаний Guo You Resources Group Ю Бояном, вице-президентом группы портов Тяньцзиня Ло Сюньцзе, а также с заместителем губернатора района Сунбэй города Харбин провинции Хэйлунцзян Лю Вей Цяо. Обсуждались вопросы строительства морского порта в Мангистауской области и развития транспортно-логистической инфраструктуры. По результатам переговоров был подписан трёхсторонний протокол о стратегическом сотрудничестве между акиматом Мангистауской области, компанией Guo You Resources Group и группой портов Тяньцзиня.

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