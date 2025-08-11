Назначен новый заместитель прокурора Мангистауской области

Қазақ тіліне аудару

Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан № 89/6 от 25 июля 2025 года Данияр Сыздыков назначен на должность заместителя прокурора Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: Baigenews.kz

Данияр Сыздыков родился в 1978 году в Кызылорде.

Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби.

Стаж работы в органах прокуратуры – 23 года.

Службу в органах прокуратуры начал в 2002 году прокурором отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Кызылординской области. В разное время работал в прокуратуре Кызылординской, Костанайской, Актюбинской, Акмолинской областях и в Генеральной прокуратуре Казахстана.

В ноябре 2020 года был назначен первым заместителем прокурора Туркестанской области, где служил до настоящего времени.

В СМИ упоминается, что в 2018 году заместители прокуроров Актюбинской области Данияр Сыздыков и Южно-Казахстанской области Абил Кожахметов были уволены из-за ненадлежащей организации надзорной деятельности, системных нарушений в уголовном процессе и неэффективного представления интересов государства.