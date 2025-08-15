В управлении спорта Мангистау не нашлось времени для встречи со скейтбордистами Актау

Қазақ тіліне аудару

Подросток-скейтер в Актау. Фото: Lada.kz

Спортсмены-скейтбордисты из Актау собираются представить наш регион на чемпионате Республики Казахстан по стрит-скейтбордингу, который запланирован на 23-24 августа в Алматы, однако в ходе организации поездки столкнулись с проблемами.

Как рассказал спортсмен и координатор скейтерского движения в Актау Тагир Нугманов, средства для поездки они изыскивали самостоятельно – вложили собственные сбережения, привлекли спонсоров. На каждого необходимо порядка 200 тысяч тенге – перелет в Алматы и обратно плюс проживание. Собрать удалось трех человек из запланированных четырех.

«Средств не хватает у одной спортсменки. Она мать-одиночка троих детей, еще ухаживает за престарелой матерью. Поэтому мы решили обратиться за помощью в управление физической культуры и спорта Мангистауской области, которое, как мне рассказали, занимается организацией сборов спортсменов на соревнования по республике. Но при личном обращении мне говорили, что руководитель то на совещании, то на больничном, то в поездке. С его заместителями такая же история. Какая-то глухая стена, дальше секретаря пройти невозможно. На протяжении трех недель я не смог добиться никакого результата, даже отрицательного. Наши спортсмены очень перспективные, поэтому хотелось бы их вывезти на соревнования. Тем более, что представителей западного Казахстана там очень мало», - рассказал Тагир Нугманов.

Спортсмены призывают сотрудников управления пересмотреть свое отношение к работе с людьми. Также скейтеры находятся в поисках средств и обращаются к жителям региона за помощью – если кто-то имеет желание и возможность оказать спонсорскую поддержку, может обратиться к координатору скейтерского движения в областном центре Тагиру Нугманову по номеру 8 (705) 813 82 33 (есть WhatsApp).

Напомним, руководителем управления физкультуры и спорта региона в конце октября 2023 года был назначен Максат Мукаш, ранее занимавший пост помощника акима Мангистауской области.