Назначен новый заместитель генерального директора ТОО «МАЭК»

Қазақ тіліне аудару

Сегодня, 28 августа, коллективу предприятия представили нового заместителя генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК». На должность назначена Алма Берген, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу энергокомбината.

Фото из архива Lada.kz

По данным пресс-службы ТОО «МАЭК», ранее Алма Берген занимала должность директора департамента казначейства.

Более 10 лет она работает на предприятии и зарекомендовала себя как опытный и ответственный руководитель, - отметили в пресс-службе энергокомбината.

Генеральный директор ТОО «МАЭК» подчеркнул, что перед новым заместителем стоят серьёзные задачи, требующие профессионального подхода и эффективных решений.

Также сегодня был представлен новый руководитель Службы профилактики, безопасности и охраны труда, им стал Сабит Мадыев.

Напомним, 5 июля 2024 года назначили нового генерального директора ТОО «МАЭК». Им стал Кинис Ураков.