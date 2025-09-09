В Жанаозене госслужащего отстранили от должности за одержимость азартными играми

Қазақ тіліне аудару

Сотрудник управления государственных доходов Жанаозена все свои доходы проигрывал на ставках. Лудомана выявили и отстранили от должности, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото сгенерировано ИИ

Как рассказали в департаменте Агентства по делам государственной службы Мангистауской области, было установлено, что сотрудник управления государственных доходов Жанаозена делает ставки в азартных играх.

В отношении государственного служащего провели служебное расследование, в ходе которого был направлен запрос в ТОО «Netbet» на предмет участия в ставках. Ответ гласил: мужчина зарегистрировался как игрок в ТОО «Netbet» 23 июля 2020 года, а в марте 2025 года несколько раз пополнял счёт и принимал участие в азартных играх.

Материал служебного расследования рассмотрен дисциплинарной комиссией городского управления государственных доходов. В результате руководителю данного ведомства рекомендовали освободить сотрудника-игромана от занимаемой должности.

Госслужащий приказом главы управления освобожден от должности за нарушение требований законодательства о государственной службе и антикоррупционных ограничений.

Напомним, похожий случай был выявлен в департаменте государственных доходов Мангистауской области. О нем стало известно в марте 2025 года.