Оскандалившегося прокурора Актау оправдали: обвинения признаны несостоятельными

В Актау завершилось разбирательство по делу прокурора города, которого ранее задержали на территории аэропорта Алматы. Суд прекратил производство за отсутствием состава правонарушения, передает Lada.kz .

По версии следствия, Ерболат Абдиров нарушал общественный порядок на территории аэропорта Алматы. Однако в суде эта версия не подтвердилась. Обвиняемый пояснил, что в день инцидента вылетал рейсом из Алматы в Астану и прошёл все контрольные процедуры без каких-либо проблем.

Сотрудники аэропорта, по словам прокурора, не зафиксировали нарушений, а его внешний вид и поведение не вызвали подозрений. Ни от пассажиров, ни от персонала не поступило ни одной жалобы.

Тем временем следствие утверждало, что 28 августа сотрудник ЛОП аэропорта Алматы составил административный протокол в отношении Абдирова. По предоставленным данным, в автобусе, который вез пассажиров на посадку, между прокурором и двумя мужчинами произошел конфликт. При этом все участники инцидента какую-либо ссору между друг другом в суде отрицали. Жалоб со стороны других пассажиров также не поступало. Данный автобус, выяснилось в суде, не может считаться общественным местом, так как является спецтранспортом.

Обвинения в мой адрес несостоятельны. Никаких фактов, подтверждающих правонарушение, не существует, - заявил прокурор в ходе слушаний.

Суд пришёл к выводу, что в действиях обвиняемого отсутствует состав правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 УК РК (Мелкое хулиганство). Уголовное разбирательство прекращено, приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что прокурор Актау якобы был задержан полицией в аэропорту Алматы.