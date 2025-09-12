Оскандалившегося прокурора Актау оправдали: обвинения признаны несостоятельными

В Актау завершилось разбирательство по делу прокурора города, которого ранее задержали на территории аэропорта Алматы. Суд прекратил производство за отсутствием состава правонарушения, передает Lada.kz.
По версии следствия, Ерболат Абдиров нарушал общественный порядок на территории аэропорта Алматы. Однако в суде эта версия не подтвердилась. Обвиняемый пояснил, что в день инцидента вылетал рейсом из Алматы в Астану и прошёл все контрольные процедуры без каких-либо проблем.
Сотрудники аэропорта, по словам прокурора, не зафиксировали нарушений, а его внешний вид и поведение не вызвали подозрений. Ни от пассажиров, ни от персонала не поступило ни одной жалобы.
Тем временем следствие утверждало, что 28 августа сотрудник ЛОП аэропорта Алматы составил административный протокол в отношении Абдирова. По предоставленным данным, в автобусе, который вез пассажиров на посадку, между прокурором и двумя мужчинами произошел конфликт. При этом все участники инцидента какую-либо ссору между друг другом в суде отрицали. Жалоб со стороны других пассажиров также не поступало. Данный автобус, выяснилось в суде, не может считаться общественным местом, так как является спецтранспортом.
Обвинения в мой адрес несостоятельны. Никаких фактов, подтверждающих правонарушение, не существует, - заявил прокурор в ходе слушаний.
Суд пришёл к выводу, что в действиях обвиняемого отсутствует состав правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 УК РК (Мелкое хулиганство). Уголовное разбирательство прекращено, приговор вступил в законную силу.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что прокурор Актау якобы был задержан полицией в аэропорту Алматы.
