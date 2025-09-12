18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.09.2025, 10:22

Оскандалившегося прокурора Актау оправдали: обвинения признаны несостоятельными

Власть

В Актау завершилось разбирательство по делу прокурора города, которого ранее задержали на территории аэропорта Алматы. Суд прекратил производство за отсутствием состава правонарушения, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По версии следствия, Ерболат Абдиров нарушал общественный порядок на территории аэропорта Алматы. Однако в суде эта версия не подтвердилась. Обвиняемый пояснил, что в день инцидента вылетал рейсом из Алматы в Астану и прошёл все контрольные процедуры без каких-либо проблем.

Сотрудники аэропорта, по словам прокурора, не зафиксировали нарушений, а его внешний вид и поведение не вызвали подозрений. Ни от пассажиров, ни от персонала не поступило ни одной жалобы.

Тем временем следствие утверждало, что 28 августа сотрудник ЛОП аэропорта Алматы составил административный протокол в отношении Абдирова. По предоставленным данным, в автобусе, который вез пассажиров на посадку, между прокурором и двумя мужчинами произошел конфликт. При этом все участники инцидента какую-либо ссору между друг другом в суде отрицали. Жалоб со стороны других пассажиров также не поступало. Данный автобус, выяснилось в суде, не может считаться общественным местом, так как является спецтранспортом. 

Обвинения в мой адрес несостоятельны. Никаких фактов, подтверждающих правонарушение, не существует, - заявил прокурор в ходе слушаний.

Суд пришёл к выводу, что в действиях обвиняемого отсутствует состав правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 УК РК (Мелкое хулиганство). Уголовное разбирательство прекращено, приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что прокурор Актау якобы был задержан полицией в аэропорту Алматы.  

10
56
1
Комментарии

4 комментарий(ев)
alixah
alixah
На полиграф его проверить.
12.09.2025, 10:47
Pluto 9701
Pluto 9701
Ворон ворону глаз не выколет
12.09.2025, 09:44
fox1167
fox1167
С каких пор автобус с пассажирами стал спецтранспортом? И даже если небыло нарушений, то почему не подаёт жалобу на сотрудника ЛОП? Сотрудник, уверен, что знал, что не простого пассажира оформляет! Зачем ему этот геморрой?
12.09.2025, 06:34
axel070
axel070
Уахаха
12.09.2025, 05:40
