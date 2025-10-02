18+
01.10.2025, 19:17

В одном из сел Мангистау жители выбрали акима

Власть 0 1 574 Наталья Вронская

В селе Кендерли, находящемся в подчинении Жанаозена, состоялись выборы акима, передает Lada.kz по информации администрации города.

фото акимата Жанаозена
фото акимата Жанаозена

Выборы прошли в минувшее воскресенье, 28 сентября. По итогам голосования, проведенного в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», новым акимом села избран Медет Токтасынов. Решение принято Жанаозенской городской избирательной комиссией на основании протоколов участковых комиссий.

Сегодня, 1 октября, в зале заседаний акимата Жанаозена председатель городской территориальной избирательной комиссии Суиндик Мухаммедов огласил итоги выборов и вручил новоизбранному акиму удостоверение. На церемонии присутствовали городской аким, его заместители и руководители государственных учреждений.

Медет Аскарович Токтасынов родился в 1993 году родился в Республике Туркменистан, образование высшее. В 2015 году окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности "Кадастр".

Трудовую деятельность начал в 2016 году помощником геодезиста в учреждении АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов».

С апреля 2018 года работал в учреждении ТОО «Ак жол Курылыс» техником-геодезистом.

С января 2019 года - статистом в государственном учреждении  «Мунайлинский районный отдел архитектуры и градостроительства».

С октября 2021 года был статистом в государственном учреждении «Аппарат акима села Кендерли».

С июля 2022 года работал главным специалистом в акимате села Кендерли.

Распоряжением акима села Кендерли с 25 августа 2023 года назначен на должность заместителя акима села Кендерли, где в последние годы работает и проживает. 

В акимате подчеркнули, что выборы прошли в соответствии с законодательством и при активном участии жителей.

4
9
1
Комментарии

0 комментарий(ев)
