В палате предпринимателей Мангистау сменился руководитель

Фото: палата предпринимателей Мангистауской области

Айтжанова Акку Турашаевна имеет высшее образование по специальности «Международные экономические отношения».

За годы работы в палате предпринимателей региона она курировала различные направления, занимала должность заместителя директора по развитию агропромышленного комплекса, а позднее по экономическим вопросам.

До работы в палате трудилась в сфере социального страхования, банковского сектора, а также участвовала в проектах по производству «зелёного» водорода. Занимала должность заместителя председателя правления АО «СПК «Caspiy».

Это не первое назначение в регионе за последнее время. Ранее новым прокурором Мангистауской области был назначен Сериккали Кушалиев.