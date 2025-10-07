Токаев вновь призвал объединить усилия для спасения Каспия

Қазақ тіліне аудару

На встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил уделить пристальное внимание текущему состоянию Каспийского моря, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото Акорды

В Габале в рамках XII саммита Организации тюркских государств состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Глава РК напомнил, что одной из самых сложных глобальных проблем является дефицит воды, который может стать самым острым вызовом в Центральной Азии.

Учитывая, что водные ресурсы рек – это общее достояние, мы нуждаемся в новых подходах, обеспечивающих их эффективное использование. Следует рассмотреть возможность принятия Совместной программы, которая будет включать цифровой контроль ирригационных систем, широкое применение методов капельного орошения и повышение эффективности водохранилищ. Вы знаете, что в настоящее время происходит обмеление Каспийского моря. Это беспокоит всех нас. Каспий – это уникальный символ тюркского мира, связующее звено между нашими народами. Снижение уровня моря в последние годы негативно сказывается на экологии и экономике региона. Этот вопрос, имеющий глобальное значение, я поднимал на саммите Шанхайской организации сотрудничества и юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Будучи соседними братскими странами, мы должны уделить пристальное внимание улучшению состояния Каспия. Призываю тюркские государства объединить усилия в этом направлении, разработать совместные проекты и поддержать соответствующие международные инициативы. Казахстан планирует в апреле следующего года при поддержке ООН провести Региональный саммит на тему «Общее видение устойчивого будущего». Рассчитываем на то, что тюркские страны примут участие в форуме и будут представлены на высоком уровне, - продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры стран также обсудили взаимодействие в сфере энергетики. Касым-Жомарт Токаев полагает, что в нынешних условиях первостепенного внимания требует развитие энергетики.

Считаем, что особый акцент следует сделать на возобновляемых источниках энергии, в первую очередь, на солнечной энергии. В связи с этим, предлагаем создать в рамках Организации тюркских государств Совет передового опыта по энергоэффективности. Следует отметить, что освоение и эффективное использование нефти, газа, урана, угля и редкоземельных минералов остается основой энергетической стратегии Казахстана, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, помимо ШОС, Касым-Жомарт Токаев заявлял о проблеме обмеления Каспийского моря на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также в ходе своего сентябрьского выступления с Посланием.