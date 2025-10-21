ТМТМ и оптоволокно по дну Каспия: главы Казахстана и Азербайджана обсудили совместные проекты

Қазақ тіліне аудару

Главы государств Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели встречу в Астане, в ходе которой были подписаны документы о сотрудничестве во многих сферах. Президенты также обсудили реализацию крупных инфраструктурных проектов и IT-технологий, в частности ТМТМ и подводное оптоволокно, передает Lada.kz .

Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что во время переговоров был рассмотрен ход реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе стратегически важного Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«В прошлом году объем грузоперевозок по нему вырос на 62%, и составил 4,5 миллиона тонн. Показатели текущего года тоже обнадеживают: рост составил 2%. С зарубежными партнерами мы работаем над синхронным устранением так называемых «узких мест», установлением единого долгосрочного тарифа вдоль коридора. Это, безусловно, повысит эффективность, обеспечит бесперебойность поставок по всему маршруту и, как мы планируем, позволит довести объем грузоперевозок до 10 миллионов тонн. Кроме того, отмечена важность развития терминальных мощностей наших портов. Казахстан строит контейнерный хаб в Актау. Хорошие перспективы открывает строительство грузового терминала в порту Алят с участием зарубежных, включая китайских, партнеров. В ходе переговоров обсуждена возможность создания новой Транскаспийской паромной системы для экспорта грузов», – сказал глава государства.

Важной темой обсуждения стало сотрудничество в энергетической сфере, в которой обе страны обладают большим потенциалом. Касым-Жомарт Токаев отметил совместную работу по транспортировке казахстанской нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан.

«В прошлом году транзит этого стратегического сырья через Азербайджан составил почти полтора миллиона тонн. В ближайших планах – значительно увеличить этот объем. Импульс развитию национальных энергосистем призван придать проект прокладки глубоководного электрического кабеля, который существенно усилит наши позиции в экспорте «зеленой» энергии. Большая работа проводится в рамках поставок казахстанской урановой продукции на зарубежные рынки через территорию Азербайджана. И в этой связи хочу выразить признательность уважаемому президенту Азербайджана за поддержку всех ключевых инициатив и проектов», – подчеркнул президент Казахстана.

Принимая во внимание стремительное развитие искусственного интеллекта, главы государств отметили, что широкие возможности открываются в IT-секторе.