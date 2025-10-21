18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.12
627.02
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.10.2025, 16:46

ТМТМ и оптоволокно по дну Каспия: главы Казахстана и Азербайджана обсудили совместные проекты

Власть 0 646 Ольга Максимова

Главы государств Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели встречу в Астане, в ходе которой были подписаны документы о сотрудничестве во многих сферах. Президенты также обсудили реализацию крупных инфраструктурных проектов и IT-технологий, в частности ТМТМ и подводное оптоволокно, передает Lada.kz.

Фото Акорды
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что во время переговоров был рассмотрен ход реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе стратегически важного Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«В прошлом году объем грузоперевозок по нему вырос на 62%, и составил 4,5 миллиона тонн. Показатели текущего года тоже обнадеживают: рост составил 2%. С зарубежными партнерами мы работаем над синхронным устранением так называемых «узких мест», установлением единого долгосрочного тарифа вдоль коридора. Это, безусловно, повысит эффективность, обеспечит бесперебойность поставок по всему маршруту и, как мы планируем, позволит довести объем грузоперевозок до 10 миллионов тонн. Кроме того, отмечена важность развития терминальных мощностей наших портов. Казахстан строит контейнерный хаб в Актау. Хорошие перспективы открывает строительство грузового терминала в порту Алят с участием зарубежных, включая китайских, партнеров. В ходе переговоров обсуждена возможность создания новой Транскаспийской паромной системы для экспорта грузов», – сказал глава государства.

Важной темой обсуждения стало сотрудничество в энергетической сфере, в которой обе страны обладают большим потенциалом. Касым-Жомарт Токаев отметил совместную работу по транспортировке казахстанской нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан.

«В прошлом году транзит этого стратегического сырья через Азербайджан составил почти полтора миллиона тонн. В ближайших планах – значительно увеличить этот объем. Импульс развитию национальных энергосистем призван придать проект прокладки глубоководного электрического кабеля, который существенно усилит наши позиции в экспорте «зеленой» энергии. Большая работа проводится в рамках поставок казахстанской урановой продукции на зарубежные рынки через территорию Азербайджана. И в этой связи хочу выразить признательность уважаемому президенту Азербайджана за поддержку всех ключевых инициатив и проектов», – подчеркнул президент Казахстана.

Принимая во внимание стремительное развитие искусственного интеллекта, главы государств отметили, что широкие возможности открываются в IT-секторе.

«Казахстан приобрел опыт в цифровизации государственных услуг, развитии IT-технологий. Мы готовы к реализации совместных проектов в этой области. В ходе переговоров отмечена важность ускорения проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Правительствам поручено в кратчайшие сроки обеспечить ее готовность», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

6
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь