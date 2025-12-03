Назначен новый директор Мангистауской областной больницы

Берик Каунов. Фото из личного архива Берика Каунова

Новым исполняющим обязанности руководителя медучреждения стал Берик Каунов. Об этом сообщили в Жанаозенской городской больнице.

«Почти два года Каунов Берик Жанибекұлы самоотверженно трудился на благо медицины нашего города. С 1 декабря 2025 года он назначен и.о.директора Мангистауской областной больницы», — сообщили в медучреждении.

Берик Каунов прежде занимал должность директора Жанаозенской городской больницы с 2024 года. Как отметили коллеги, за короткое время он смог системно и эффективно решить множество накопившихся проблем: выстроил рабочие процессы в прозрачном и понятном формате, инициировал приобретение нового медицинского оборудования, уделил особое внимание повышению качества услуг, создал благоприятную рабочую атмосферу, вывел больницу из долгов и обеспечил её финансовую устойчивость.

Временно исполняющим обязанности директора больницы Жанаозена назначен Марат Эдельханов.