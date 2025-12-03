18+
03.12.2025, 12:07

Назначен новый директор Мангистауской областной больницы

Власть 0 5 155 Ольга Максимова

В Мангистауской областной многопрофильной больнице состоялись кадровые перестановки, передает Lada.kz.

Берик Каунов. Фото из личного архива Берика Каунова
Берик Каунов. Фото из личного архива Берика Каунова

Новым исполняющим обязанности руководителя медучреждения стал Берик Каунов. Об этом сообщили в Жанаозенской городской больнице.

«Почти два года Каунов Берик Жанибекұлы  самоотверженно трудился на благо медицины нашего города. С 1 декабря 2025 года он назначен и.о.директора Мангистауской областной больницы», — сообщили в медучреждении.

Берик Каунов прежде занимал должность директора Жанаозенской городской больницы с 2024 года. Как отметили коллеги, за короткое время он смог системно и эффективно решить множество накопившихся проблем: выстроил рабочие процессы в прозрачном и понятном формате, инициировал приобретение нового медицинского оборудования, уделил особое внимание повышению качества услуг, создал благоприятную рабочую атмосферу, вывел больницу из долгов и обеспечил её финансовую устойчивость.

Временно исполняющим обязанности директора больницы Жанаозена назначен Марат Эдельханов.

28
8
2
