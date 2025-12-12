Токаев о сохранении Каспия: Требуются безотлагательные действия

Фото Акорды

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание сохранению Каспийского моря и его экосистемы.

«Сегодня судьба Каспия становится одним из наиболее актуальных вопросов, требующих безотлагательных действий. Снижение уровня моря уже оказывает серьезное воздействие как на экологию, так и на экономику региона. Решение этой общей проблемы возможно только при консолидации усилий всех пяти государств. В этот процесс важно активно вовлекать международные организации и финансовые институты. Как вы знаете, на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я выступил с инициативой создания Центра изучения водных проблем», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер.