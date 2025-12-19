18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.12.2025, 12:31

В селе Баскудук избрали нового акима

Власть 0 1 490 Ольга Максимова

Мунайлинская районная территориальная избирательная комиссия объявила итоги выборов в сельском округе Баскудук, передает Lada.kz.

Фото: 2Gis
Фото: 2Gis

На основании итогов выборов, состоявшихся 14 декабря 2025 года, решением Мунайлинской районной территориальной избирательной комиссии акимом сельского округа Баскудк был избран Орунбасаров Нурбол Базарбаевич. Об этом сообщает акимат Мунайлинского района.

Аким Мунайлинского района Канат Кулжанов поздравил новоизбранного акима, пожелал успехов в ответственной должности и выразил уверенность в том, что им будет проведена конкретная и системная работа, направленная на социально-экономическое развитие села.

Нурбол Орунбасаров родился в 1987 году. В 2010 году окончил Мангистауский политехнический колледж по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», в 2013 году - Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Строительство», в 2015 году - Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2006 году в ТОО «Газ Сервис ЛТД» в должности техника.
В 2008–2013 годах работал в учреждениях Мунайлинского района в должностях технического работника, помощника специалиста, инструктора.
В 2013–2020 годах - менеджер, заместитель директора и директор ТОО «Арман пивоваренный завод».
В 2020–2021 годах - исполняющий обязанности главного специалиста отдела принудительного взыскания Мунайлинского районного управления государственных доходов.
С 19.05.2022 по 30.11.2022 годы - руководитель отдела налогового контроля Мунайлинского районного налогового управления.
В 2022–2024 годах - заместитель акима села Мангистау.
С 2024 года занимал должность заместителя руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Мунайлинского района.

4
6
0
