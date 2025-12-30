У главы полиции Мангистау сменились заместители

Заместителями начальника департамента полиции по Мангистауской области назначены Ернар Таскын и Нурсейт Оразов, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото из архива Lada.kz

В социальных сетях сегодня, 30 декабря, появилась информация о назначении новых заместителей начальника департамента полиции по Мангистауской области.

В пресс-службе ведомства подтвердили распространившиеся данные.

На должность заместителей назначены Ернар Таскын и Нурсейт Оразов.

Ернар Таскын окончил Алматинская академию МВД РК, доктор философии PhD. С 2005 года служит в системе МВД.

Нурсейт Оразов родился в 6 февраля 1985 года в селе Кызан Мангистауской области. В сентябре 2003 года стал курсантом МВД РК.

Свою трудовую деятельность в органах внутренних дел ведет в сентябре 2003 года.

Нурсейт Оразов начал работу в регионе с должности оперуполномоченного УВД Актау. В разные годы занимал руководящие должности на различных службах, в том числе дорожно-патрульной полиции и в местной полицейской службе.