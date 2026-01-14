В Мангистауской области сменилось руководство районной больницы

Фото пресс-службы Мангистауского районного акимата

По данным районной администрации, Мейрбек Айтматов родился в 1984 году. Окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности «отоларингология». Также получил степень магистра общественного здравоохранения в Казахстанском медицинском университете. Прошел курсы переподготовки по направлениям наркология, экспертная медицина и онкология.

Трудовую деятельность Мейрбек Гарифоллаулы начал в медицинских учреждениях Южного Казахстана. В разные годы работал врачом-отоларингологом в Казыгуртской районной центральной поликлинике, экспертом и онкологом в онкологическом диспансере, заведующим отделением, а также главным врачом.

С 2025 года по настоящее время Мейрбек Айтматов занимал должность заместителя директора по качеству в Жанаозенской многопрофильной городской больнице.