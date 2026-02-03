Одно из госучреждений в Актау сменило адрес

В территориальном департаменте Комитета государственного энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК по Мангистауской области сообщили о переезде, передает Lada.kz .

Фото: td_mangistau_kgenk / Instagram

Теперь ведомство располагается по новому адресу: Актау, 14-й микрорайон, здание №36А, 4-й этаж.

Жителям и представителям организаций рекомендуют учитывать эту информацию при обращении в департамент.

