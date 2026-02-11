Сменился руководитель архива Мангистауской области

Фото управления культуры Мангистауской области

Приказом руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нурлан Кулбаев назначен директором государственного архива региона.

Нурлан Кулбаев родился 18 октября 1981 года.

В 2009 году он окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «История» (бакалавр).

В 2016 году получил второе высшее образование в Мангистауском гуманитарно-техническом университете по специальности «Нефтегазовое дело» (бакалавр).

В 2023 году окончил Калмыцкий государственный университет имени Б. Городовикова (Российская Федерация) по специальности «История» (магистр).

С 2006 года по настоящее время он работал в Мангистауском государственном историко-культурном заповеднике, где прошёл путь от младшего научного сотрудника отдела охраны и учёта памятников до директора учреждения.

Кроме того, с 2019 года Нурлан Кулбаев также исполнял обязанности эксперта государственного архива Мангистауской области.

Он является обладателем званий и наград «Лучший краевед», медали «Ерен еңбегі үшін», юбилейной медали «30 лет Независимости Казахстана», а также нагрудного знака «Отличник сферы культуры».

В 2018 году стал победителем областного конкурса «Человек года» в номинации «Работник культуры и искусства года».

