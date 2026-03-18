Назначен заместитель начальника ДЧС Мангистауской области

В Мангистауской области на должность заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям региона назначен подполковник гражданской защиты Ратбек Демеуберген, передаёт Lada.kz по информации пресс-службы ДЧС.

Ратбек Демеуберген родился 3 ноября 1988 года в Мангистауской области. Имеет профильное образование в сфере гражданской защиты, пожарной безопасности и юриспруденции.

В 2009 году окончил Кокшетауский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, в 2012 году - Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, а в 2017 году - Академию гражданской защиты МЧС Российской Федерации по специальности «управление воинскими частями и соединениями».

Свою карьеру в органах гражданской защиты начал в 2009 году с должности инженера управления по чрезвычайным ситуациям в Актау. В разные годы занимал должности старшего инженера, главного специалиста, а также старшего офицера управления гражданской обороны.

В 2014 году был назначен начальником отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Мангистауской области. Позднее продолжил службу в системе гражданской обороны, занимая руководящие позиции.

С 2020 по 2021 годы возглавлял отдел гражданской обороны, затем был назначен начальником управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области. В 2021–2023 годах руководил управлением гражданской обороны ДЧС Астаны.

С 2023 по 2024 годы вновь занимал должность начальника управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области. В октябре 2024 года был назначен заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.