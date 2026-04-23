Актау остался без начальника полиции

Айдар Касанов 20 апреля стал начальником полиции города Атырау вместо арестованного Бактыбека Исаева. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что нового начальника полиции города Актау пока не назначили.

Издание Ак Жайык отмечает, что фамилия Касанова начала обсуждаться в публичном поле задолго до назначения, в первую очередь, в блогерской среде.

Они почему-то были против его кандидатуры и активно формировали в соцсетях негативный фон вокруг нового назначения. Звучали тезисы о том, что региону нужен «свой» руководитель, публиковались истории о давлении и работе полиции, а также обсуждалось, как может измениться взаимодействие между правоохранительными органами и блогерами.

Айдар Касанов работает в органах внутренних дел с 2002 года. Прошел путь от следователя до начальника полиции города Актау.