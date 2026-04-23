Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
23.04.2026, 12:58

Казахстан расширяет контейнерные хабы в портах Актау и Курык

Ольга Максимова

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов рассказал о проводимой работе по развитию Транскаспийского маршрута. Планируется наращивать объем контейнерных перевозок, передаёт Lada.kz со ссылкой Kazinform.

Порт Курык. Фото Минтранса РК

Олжас Бектенов на XL заседании Конференции генеральных директоров железных дорог ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) отметил, что Транскаспийский маршрут является уникальным преимуществом Казахстана, и включает в себя не только железнодорожную, но и морскую инфраструктуру.

По его словам, сегодня контейнерные перевозки демонстрируют устойчивый рост. Только по этому направлению к 2029 году планируется увеличение с 80 тысяч до 300 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год.

«Благодаря скоординированной работе стран-участниц сроки доставки по «Среднему коридору» сокращены до 18 суток. Мы намерены сократить их до 10 дней. С привлечением международных компаний ведется расширение контейнерных хабов в портах Актау и Курык. Также развивается восточная ветка коридора «Север - Юг», которая является кратчайшим маршрутом к рынкам Персидского залива и Индии», - сообщил Олжас Бектенов.

Отдельное внимание уделяется цифровизации. В стране внедряется платформа Tezcustoms, которая позволила сократить время оформления на границе с Китаем с 8 часов до 30 минут. Эта работа продолжается и с другими странами.

В Астане проходит юбилейное заседание ОСЖД. В мероприятии принимают участие делегаты из порядка 30 стран, включая представителей Китая, России, Венгрии, Вьетнама, Польши, Южной Кореи и других государств.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь