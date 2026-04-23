Казахстан расширяет контейнерные хабы в портах Актау и Курык

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов рассказал о проводимой работе по развитию Транскаспийского маршрута. Планируется наращивать объем контейнерных перевозок, передаёт Lada.kz со ссылкой Kazinform.
Олжас Бектенов на XL заседании Конференции генеральных директоров железных дорог ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) отметил, что Транскаспийский маршрут является уникальным преимуществом Казахстана, и включает в себя не только железнодорожную, но и морскую инфраструктуру.
По его словам, сегодня контейнерные перевозки демонстрируют устойчивый рост. Только по этому направлению к 2029 году планируется увеличение с 80 тысяч до 300 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год.
«Благодаря скоординированной работе стран-участниц сроки доставки по «Среднему коридору» сокращены до 18 суток. Мы намерены сократить их до 10 дней. С привлечением международных компаний ведется расширение контейнерных хабов в портах Актау и Курык. Также развивается восточная ветка коридора «Север - Юг», которая является кратчайшим маршрутом к рынкам Персидского залива и Индии», - сообщил Олжас Бектенов.
Отдельное внимание уделяется цифровизации. В стране внедряется платформа Tezcustoms, которая позволила сократить время оформления на границе с Китаем с 8 часов до 30 минут. Эта работа продолжается и с другими странами.
В Астане проходит юбилейное заседание ОСЖД. В мероприятии принимают участие делегаты из порядка 30 стран, включая представителей Китая, России, Венгрии, Вьетнама, Польши, Южной Кореи и других государств.
