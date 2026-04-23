Казахстан расширяет контейнерные хабы в портах Актау и Курык

Порт Курык. Фото Минтранса РК

Олжас Бектенов на XL заседании Конференции генеральных директоров железных дорог ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) отметил, что Транскаспийский маршрут является уникальным преимуществом Казахстана, и включает в себя не только железнодорожную, но и морскую инфраструктуру.

По его словам, сегодня контейнерные перевозки демонстрируют устойчивый рост. Только по этому направлению к 2029 году планируется увеличение с 80 тысяч до 300 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год.

«Благодаря скоординированной работе стран-участниц сроки доставки по «Среднему коридору» сокращены до 18 суток. Мы намерены сократить их до 10 дней. С привлечением международных компаний ведется расширение контейнерных хабов в портах Актау и Курык. Также развивается восточная ветка коридора «Север - Юг», которая является кратчайшим маршрутом к рынкам Персидского залива и Индии», - сообщил Олжас Бектенов.

Отдельное внимание уделяется цифровизации. В стране внедряется платформа Tezcustoms, которая позволила сократить время оформления на границе с Китаем с 8 часов до 30 минут. Эта работа продолжается и с другими странами.

В Астане проходит юбилейное заседание ОСЖД. В мероприятии принимают участие делегаты из порядка 30 стран, включая представителей Китая, России, Венгрии, Вьетнама, Польши, Южной Кореи и других государств.