В Жанаозене назначили нового замакима

Им стал Мекен Уйсенов, сообщили в акимате Жанаозена.

Уйсенов Мекен Мухаметович родился в 1986 году в Актау. Окончил Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева по специальности «Геодезия и картография», а также Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова по специальности «Право».

Трудовую деятельность начал инспектором в отделе земельных отношений Мунайлинского района. В разные годы занимал должности заместителя руководителя Управления земельных отношений Мангистауской области, руководителя городского отдела земельных отношений Жанаозена.

В 2021–2025 годах занимал должность акима села Кендерли.

С 2025 года работал руководителем аппарата акима города Жанаозен.

С 26 мая 2026 года назначен заместителем акима города Жанаозен.